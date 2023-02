Die besten Fasnachtsküchle gibt's in ... Stoffenried

"Super", "lecker", "so knusprig" oder "wie früher daheim". Rundum zufrieden sind die Besucher in dem alten Bauernhaus in Stoffenried, auf halbem Weg zwischen Günzburg und Krumbach. Der Ort lockt seit den 80er Jahren die Leute an, mit seinem Freilichtmuseum, der Kreisheimatstube ... und an diesem Sonntag zum Fasching mit Küchle-Duft.

Man nehme: Hefeteig, Holzfeuer und viel Erfahrung

Die Sehnsucht nach "früher" kann dieser heimelige Ort durchaus ein wenig stillen. Thea Dürr steht in der Kreisheimatstube in Stoffenried am Herd, wie sie es wohl tagein, tagaus tut. Nur hier, in der historischen Bauerhofküche, knistert das Holzfeuer unter der großen Pfanne und erhitzt das Fett.

"Schon heiß, aber nicht zu heiß" muss das sein, sagt Thea Dürr, "der Rand muss ja auch ordentlich durchbacken." Und das "Fensterle" in der Mitte, das soll zwar knusprig werden, aber weiß bleiben. "Und außenrum ein heller Ring, damit's hübsch ausschaut." Das ist die hohe Kunst des Küchle-Backens.