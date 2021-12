Die besten Azubis Deutschlands: Sechs kommen aus Mittelfranken

Sechs von Deutschlands besten Azubis kommen aus Mittelfranken. Das geht aus der Auswertung der Abschlussprüfungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hervor. Wie die regionale Organisation des Wirtschaftsverbands – die IHK Nürnberg - mitteilt, sind die sechs Azubis damit "Deutsche Meister" unter rund 300.000 Prüfungsteilnehmern. Sie gehören damit zu bundesweit 223 jungen Männern und Frauen, die Spitzenleistungen in den Abschlussprüfungen in IHK-Berufen abgelegt hatten.

Das sind die sechs Besten aus Mittelfranken

Die sechs besten Azubis aus Mittelfranken sind: Mike Bronner, Oberflächenbeschichter bei TE Connectivity Germany GmbH in Dinkelsbühl, Jennifer Kölsch, Fertigungsmechanikerin bei MAN Truck & Bus SE in Nürnberg, Lena Rödamer, Tourismuskauffrau – Kauffrau für Privat- und Geschäftsreisen bei DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG in Nürnberg, Alina Sauerhammer, Textillaborantin bei TVU Textilveredlungsunion GmbH in Leutershausen, Andrea Schrottenloher, Medienkauffrau Digital und Print im Verlag Nürnberger Presse Druckhaus und Daniel Wirth, Elektroniker für Geräte und Systeme bei Siemens Mobility GmbH in Nürnberg. Bayern hat laut DIHK unter den Bundesländern mit 42 die meisten Top-Azubis.