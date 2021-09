"Die besseren Grünen": Freie Wähler-Klausur zum Klimaschutz

"Wir machen eine kleine Wanderung, folgen Sie unserem Bernie…", ruft der Bürgermeister der mittelfränkischen Stadt Burgbernheim seinen Parteikollegen zu. Und so stapfen die Landtagsabgeordneten der Freien Wähler in Anzug und Lederschuhen durch die feuchten Streuobstwiesen einem lebensgroßen Maskottchen hinterher. Denn Bernie ist ein Mensch in einem Apfel-Plüschkostüm und die Freien Wähler nutzen ihre dreitägige Herbstklausur in Bad Windsheim für eine Besichtigung der Streuobstwiesen.

Zwetschgen, alte Apfelsorten, Kirschbäume, Mirabellen: Alles Kulturgut, Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, schwärmt Umweltminister Thorsten Glauber und verspricht den Bauern Unterstützung. Mit dem neuen Streuobstpakt will die Staatsregierung diese alte und nachhaltige Form der Landwirtschaft stärken. Konkret heißt das: Eine Million Bäume sollen bis 2035 im Freistaat gepflanzt werden. Auch bei der Vermarktung und bei der Pflege wolle die Staatsregierung helfen, so der Umweltminister.

Söder und Aiwanger bei PV-Pflicht uneins

Beim Runden Tisch zum Artenschutz-Volksbegehren waren die Streuobstwiesen noch großes Streitthema, nun zeigt sich Glauber zufrieden mit dem Ergebnis. Ganz anders schaut‘s beim neuen, aktualisierten Klimaschutzgesetz aus. Denn das steht immer noch aus. Er selbst habe den Entwurf bereits im Mai fertig gehabt, "seitdem liegt die Bearbeitung woanders", kritisiert Glauber. Mit "woanders" ist die Staatskanzlei gemeint.

Ministerpräsident Markus Söder hat den Entwurf des Umweltministers überarbeitet. Am Dienstag sollte das Gesetz auf Wunsch Söders nun im Kabinett beschlossen werden. Doch Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger will den jetzigen Entwurf so nicht unterschreiben. Der Streitpunkt: eine Photovoltaik-Pflicht für neue Gewerbebauten ab 2022. Dass etwas später auch eine PV-Pflicht für private Neubauten und für Hausbesitzer kommen soll, die ihr Dach sanieren, hält Aiwanger für Unsinn.

"Das würde dazu führen, dass manche ihr altes Haus überhaupt nicht sanieren", befürchtet Aiwanger. Der eine oder andere könnte sich vielleicht eine Sanierung leisten, aber nicht auch noch eine PV-Anlage. Das Ergebnis ist für Aiwanger klar: "Der heizt weiter durch das schlecht isolierte alte Dach raus und macht kein neues, weil er sonst PV machen muss."

Novelle des Klimaschutzgesetzes erst nach der Bundestagswahl

Auch Söders CSU-Fraktion hatte sich bislang gegen eine PV-Pflicht ausgesprochen. Umweltminister Glauber von den Freien Wählern hingegen ist da auf Söders Seite und deswegen in diesem Punkt im Clinch mit seinem Parteikollegen Aiwanger. Der hält nun daran fest: vor der Bundestagswahl wolle er das Klimaschutzgesetz keinesfalls mehr durchwinken.

Bis die Novelle des Klimaschutzgesetzes in Bayern in Kraft tritt, kann es also noch dauern. Was nicht bedeute, dass die Freien Wähler bis dahin nichts für den Klimaschutz tun, sagt Fraktionschef Florian Streibl. "Klimaschutz" ist sogar DAS große Schlagwort bei der Herbstklausur in Bad Windsheim.

"Wir sind die Praktiker und schauen, wo können wir Klima- und Umweltschutz sinnvoll umsetzen und einbauen", betont Streibl. Das gehe über die Umweltbildung an Schulen über neue Technologien in der Luft- und Raumfahrtbranche bis hin zur klimafreundlichen Landwirtschaft. "Über Klimaschutz reden ist gut, aber es zu machen ist besser." Und die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt meint sogar: "Wir sind die besseren Grünen."

Klimaschutz-Projekte aus Bayern für Afrika

Als Beispiel - neben dem Engagement für Streuobstwiesen - präsentiert die Fraktion ein Hilfsprojekt in Afrika, das die Stadt Gersthofen ins Leben gerufen hat - unterstützt von den Freien Wählern und vom Freistaat mitfinanziert. Ziel des Projekts ist es, im afrikanischen Kenia ein ganzes Dorf samt Schule und Krankenhaus mit Wasser zu versorgen. Der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring sieht in solchen Partnerschaftsprojekten zwischen bayerischen Kommunen und afrikanischen Dörfern auch Chancen für den Klimaschutz: Es gehe nicht darum hier in Bayern das letzte Prozent CO2 einzusparen, sondern es müssten größere, globale Hebel in Kraft gesetzt werden, um Klimazielen näher zu kommen, so Mehring.

Klimafreundliche Technik aus Bayern für Afrika also als Teil der Lösung: Die Landtagsfraktion der Freien Wähler fordert die Kommunen in Bayern auf, hier tätig zu werden und bietet ihre Unterstützung an, wenn es um solche kommunalen Partnerschaftsprojekte geht.