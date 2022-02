Die Besenbinder – Garde der Fastnacht in Franken

Kopf verdreht, Beine weit gestreckt - 28 junge Frauen machen sich in den Mainfrankensälen Veitshöchheim warm für ihre erste Probe. "Vom Auftritt in der Kultsendung Fastnacht in Franken habe ich geträumt, jetzt bin ich dabei", ruft Emily Obermark aus der Menge. "Der Auftritt vor einem Millionenpublikum ist wichtig für unseren Sport!" fügt Trainerin Ivonne Gedigk hinzu. "Seit zwei Jahren fanden pandemiebedingt keine Auftritte und Turniere statt. Wir hatten eine schwierige Vorbereitungszeit für den Fernsehauftritt, freuen uns umso mehr darauf."

Eigene Choreographie für Veitshöchheim

Für die Turniertänze sind die Bühne 16 Meter lang und 10 Meter breit. Die Bühne in Veitshöchheim ist jedoch um einiges kleiner. Deshalb haben "Die Besenbinder" eine eigene Choreographie dafür einstudiert. Spagat, Sprünge, Drehungen – alles soll sitzen und synchron ablaufen. Ein neuer Tanzboden wurde in diesem Jahr verlegt, der hat mehr Gripp – und bietet den Sportlerinnen einen guten Halt.

Preisgekrönte Tanzgarde

"Die Besenbinder" waren vor Corona fränkischer Meister, zudem 2019 Deutscher Meister im Schautanz. Das mittelfränkische Röttenbach ist gilt als Mariechenschmiede mit bundesweiten Erfolgen. Auch deshalb haben sich Fastnacht-Verband Franken und BR für diese Garde entschieden. In Franken gibt es weit mehr als 700 Garden, so Marco Anderlik. Für den Präsidenten vom Fastnacht-Verband Franken zeigen die Gardemädchen mit ihrer sportlichen Höchstleistung die Begeisterung der Jugend für die Fastnacht.

Masked Mariechen

In diesem Jahr gibt es sogar ein Fastnacht Rätsel. Dabei tanzt Volker Heißmann alias Mariechen durch 35 Jahre Tanzgeschichte. Die Teilnehmer können erraten, welches Mariechen hier wirklich tanzt. "Der karnevalistische Tanz ist ein wichtiger Bestandteil unseres Brauchtums. In vielen Vereinen wird ganzjährig eine hervorragende Jugend- und Trainingsarbeit geleistet", sagt Marco Anderlik, Präsident Fastnacht-Verband Franken. "Im karnevalistischen Tanzsport sind viele fränkische Vereine sehr erfolgreich. Eine Vielzahl von Deutschen Meistertiteln, Vizemeistertiteln und weitere Spitzenplatzierungen konnten in den vergangenen Jahren erreicht werden. Großes Kompliment für die sportlichen Höchstleistungen, die nur durch Trainingsfleiß, Motivation und großem ehrenamtlichen Engagement möglich sind."