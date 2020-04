Die Befreiung der KZ Flossenbürg und Dachau

Bangen und Hoffen auf die Amerikaner

In den letzten fünf Kriegsmonaten verschärfte sich die Situation in den Lagern Dachau und Flossenbürg durch hoffnungslose Überbelegung. Tausende Häftlinge waren von anderen KZs wegen des Vormarsches der Alliierten hierher transportiert worden. In manchen "Stuben" mussten 600 statt wie vorgesehen 60 Gefangene hausen.

Einzige Hoffnung war die Befreiung durch die Amerikaner, die Mitte April 1945 nicht mehr weit vor den Toren der KZs standen. In Dachau hatte das subversiv agierende Internationale Häftlingskomitee ein geheimes Informationssystem aufgebaut. Spätestens Ende März, als der US-Armee die Rhein-Überquerung gelang, ahnten viele, dass der Kollaps des NS-Regimes nur noch eine Frage der Zeit war. Doch zugleich machten Gerüchte die Runde, die SS plane Massenexekutionen in letzter Minute. Besonders für die vielen Todkranken begann ein Wettlauf gegen die Zeit.

23. April: Die Befreiung von Flossenbürg

Die 90. Infanterie-Division der US-Streitkräfte erreicht Flossenbürg am 23. April 1945. Zuvor - von 17. bis 20. April - hatten dort die SS-Wachmannschaften das Lager evakuiert. Zunächst pferchten sie mehrere tausend Häftlinge in Güterwaggons. Der erste dieser Eisenbahntransporte nach Dachau ging am 17. April ab. Am 19. und 20. April mussten sich 16.000 Häftlinge des Stammlagers zu Fuß auf den Weg machen - die berüchtigten Todesmärsche.

Einer der Befreier ist der GI Vernon Schmidt, damals 19 Jahre alt. Schon der Weg zum KZ verursacht ihm, wie er heute berichtet, Albträume, die er lange nicht in den Griff zu bekommt.

"Zuerst haben wir die Toten gesehen. Wir haben die Leichen gesehen, nur teilweise begraben, da schaute mal ein Arm heraus oder ein Bein. Dann gingen wir weiter, dann waren wir in Stamsried, Schwarzenfeld, Schwandorf und bald kamen Menschen aus den Wäldern und einer sagte: Du bist mein Befreier." Vernon Schmidt

Die Soldaten können das Stammlager kampflos einnehmen - die SS hat sich bereits aus dem Staub gemacht. Anfang April 1945 waren in Flossenbürg und den dazugehörigen 100 Außenlagern noch etwa 50.000 Gefangene inhaftiert gewesen. Jetzt finden die US-Soldaten nur noch 1.600 zurückgelassene Häftlinge vor. Die meist schwer Kranken kämpften ums Überleben, für viele jedoch kommt die Rettung zu spät. Sie erleben die wieder gewonnene Freiheit nur für ein paar Stunden oder Tage.

29. April: Die Befreiung Dachaus

Ende April kann man im Lager Dachau den nahenden Geschützdonner der US-Panzer hören. Am 26. April flüchtet der Lagerkommandant. Am 29. April 1945 erhält Colonel Felix Sparks von der 45. Infanterie-Division der 7. US-Armee den Marschbefehl zur Befreiung von Dachau. Noch am selben Tag rückt die Einheit in das Konzentrationslager ein. Die Einnahme ist militärisch relativ problemlos, weil der deutsche Generalmajor Max Ulich - ein Gegner der Nationalsozialisten - unnötige Verluste vermeiden will und seine 212. Volksgrenadierdivision bereits abgezogen hat. Nur zurückgebliebene Männer der Waffen-SS liefern den US-Soldaten noch einige unbedeutende Scharmützel.

Das vorletzte und symbolträchtigste aller Konzentrationslager ist Geschichte. Die Befreiung dieses KZs am 29. April und Hitlers Selbstmord am folgenden Tag nehmen das offizielle Ende des "Dritten Reichs" am 8. Mai vorweg.

Unter unbeschreiblichem Jubel werden die GIs von mehr als 32.000 überlebenden Gefangenen begrüßt.