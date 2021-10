Die bayerischen Impfzentren schließen: Ihre künftige Rolle

Der Impfstoff bleibt im ehemaligen Waldsassener Krankenhaus im selben Kühlschrank, in dem er auch bisher gelagert war. Statt in die einzelnen Impfkabinen geht er von dort aus ab jetzt aber zum größten Teil in Kühlboxen, die die mobilen Impfteams zu ihren jeweiligen Einsatzorten mitnehmen. Die leerstehende Klinik bleibt der zentrale Ort für Covid-19-Impfungen und –Tests im Landkreis Tirschenreuth, statt Impfzentrum wird sie nun aber Impfbasis genannt. Nur noch vereinzelt gibt es hier jetzt noch Impfsprechstunden, aber die mobilen Teams nutzen die Räumlichkeiten als Basisstation für ihre Einsätze.

Mobile statt stationäre Impfung

Der Landkreis Tirschenreuth ist nur ein Beispiel für die angepasste bayerische Impfstrategie, die seit dem Wochenende überall im Freistaat umgesetzt wird. Mehr als die Hälfte des bisherigen Personals der Impfzentren ist gestrichen. Flexible mobile Angebote und Impfungen durch Hausärztinnen und Hausärzte sollen neuen Schwung in die zuletzt spürbar stockende Impfkampagne bringen. Geimpft werden soll dort, wo die Menschen ohnehin schon sind: In Betrieben, an Schulen oder auf Supermarktparkplätzen. Je nach Standort besteht ein Impfteam aus zwei bis drei medizinischen Fachkräften sowie einem Arzt oder einer Ärztin.

Deutlich weniger Impfungen im Impfzentrum

Im Landkreis Tirschenreuth hat das für die Organisation der Impfungen verantwortliche Bayerische Rote Kreuz (BRK) wie auch andernorts im Freistaat schon seit einiger Zeit verstärkt auf mobile Impfteams gesetzt. Der Erfolg dieser niedrigschwelligen Angebote ist den Verantwortlichen zufolge inzwischen spürbar größer als er zuletzt im stationären Impfzentrum gewesen ist. Aus den dort zu Spitzenzeiten täglich verabreichten 750 bis 800 Impfungen waren in den vergangenen Wochen häufig 70 und weniger geworden.