BR24live - jetzt red i: Die Bauern und der Streit um den Wolf

1996 wurde der Wolf in Deutschland erstmals wieder gesichtet. Seither breitet er sich aus. Das freut nicht nur Tier- und Umweltschützer: Drei von vier Deutschen finden Umfragen zufolge, der Wolf sollte selbst dann hier leben dürfen, wenn es zu Problemen kommt. Doch nicht wenige Menschen haben auch Angst vor dem Wolf. Oft sind die Sorgen auch finanzieller Natur.

Die Angst der Bauern um ihre Tiere

Besonders betroffen sind viele bayerische Bauern. Alleine im letzten Jahr wurden im Freistaat fast 40 Tiere von Wölfen gerissen. In der Statistik sind das nur Zahlen. Für die Bauern und Schäfer ist aber jeder einzelne Riss eine Katastrophe. Besonders schwierig ist die Situation für die Almbauern, denn sie können ihre Tiere im bergigen Gelände nur schlecht durch Weidezäune schützen.

Mensch und Wolf: Miteinander oder Gegeneinander?

Soll der Wolf geschossen werden, wenn er Weidetiere gefährdet? Oder müssen wir lernen wieder mit den Wildtieren zu leben? Was braucht es, damit die traditionelle Almwirtschaft in Bayern auch in Zukunft erhalten bleibt? Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Gisela Sengl, agrarpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion.