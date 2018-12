20.12.2018, 16:03 Uhr

Die Bahn kommt auch im bayerischen Nahverkehr häufiger zu spät

Nahverkehrszüge im Freistaat kommen immer öfter mit Verspätung ans Ziel. Rund 92 Prozent waren in diesem Jahr pünktlich, so die vorläufige Zahl des bayerischen Verkehrsministeriums. Damit hat die Pünktlichkeit zum zweiten Mal in Folge nachgelassen.