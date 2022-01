Die Augsburger Panther in der zweiten Pandemie-Saison

Es war ein Grund zur Freude, wenn auch aus der Distanz: Am Wochenende konnten die Augsburger Panther mit 3:2 gegen die Mannschaft aus Ingolstadt gewinnen beim Heimderby im Curt-Frenzel-Stadion – allerdings vor leeren Zuschauerrängen, und genau darin liegt das Problem. Denn der Profisport braucht die Zuschauer im Stadion – und auch den AEV-Fans macht die zweite Pandemie-Saison in Folge zu schaffen.

Leere Zuschauerränge im Curt-Frenzel-Stadion

Georg Spengler ist Vorstand des ersten AEV-Fanclubs und kann "seine" Panther-Heimspiele aktuell nur von der Couch aus verfolgen: "Das tut wirklich weh, wenn man im Fernsehen das leere Stadion sieht und genau weiß, wie es eigentlich abgehen würde", erklärt er, "dann blutet einem richtig das Herz, das tut richtig weh." Seit 1984 geht er zu den Eishockeyspielen in Augsburg, doch die finden in diesem Jahr vor Publikum kaum mehr statt. Weil in anderen Bundesländer weniger strenge Corona-Regeln gelten, hat der Verein das Heimrecht oft getauscht.

Fans als „emotionaler Push“

Denn bei Spielen im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion wie am Wochenende bleiben die Zuschauerränge leer – selbst bei einem Publikumsmagneten, wie dem Derby gegen der ERC Ingolstadt am Wochenende. Das ist ein besonderes Problem, erklärt der Geschäftsführer der Panther, Maximilian Horber: "Augsburg ist ein emotionales Publikum. Die Mannschaft kriegt die letzten Prozent an Push sicher von den Rängen. Es ist recht laut und die Gegner spielen, glaub ich, sehr ungern hier."

Sponsoren bei Laune halten

Die Eishockeyspieler müssen also ohne Fans die sportliche Leistung bringen, solange die Geisterspiele auf der Tagesordnung stehen. Gefragt ist derweil auch finanzielles Durchhalten – und das betrifft vor allem die Sponsoren, erklärt Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber: "Wir können nicht von jedem Sponsor erwarten, dass er uns Geld gibt für keine Leistung. Daher ist alles auf Kante genäht." Die Sponsoren bei Laune halten – ein Kraftakt abseits der Eisfläche.

Den Fans bleiben nur die Auswärtsspiele

Für die Fans bleiben derweil nur die Auswärtsspiele, um ihre Mannschaft live vor Ort anzufeuern. Fanclub-Vorstand Georg Spengler hat diese Saison noch keine Auswärtspartie verpasst, egal wie weit er dafür fahren musste. "Es kommen zwar viele Kilometer zusammen, aber das macht auch Spaß", sagt er.