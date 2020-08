Die Augsburger Hermanstraße wird zum Pop-up-Radweg

Ab Ende August bekommen die Fahrradfahrer in der Augsburger Innenstadt Vorfahrt - zumindest auf der Konrad-Adenauer-Allee. Dort entsteht eine weitere Fahrradstraße im Stadtgebiet, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Aktivisten sind unzufrieden mit der langsamen Planung

Doch diese Pläne gehen nicht weit genug, kritisieren die Aktivistinnen und Aktivisten des Augsburger Klimacamps: Sie wünschen sich eine Fahrradstraße auf der benachbarten Verkehrsachse, der Hermanstraße. Diese verbindet die Gögginger Brücke mit dem Königsplatz.

Das Problem: Autos, Trambahnen und der Radverkehr müssen sich die stark befahrene Straße teilen - was sie zu einem Unfallschwerpunkt in der City macht. Die bisherigen Planungen zum Projekt Fahrradstadt bezeichneten die Aktivistinnen und Aktivisten als "faulen Kompromiss", dem es an Mut fehle - nämlich den Autoverkehr in der Hermanstraße einzuschränken.

Pop-up-Radweg als Experiment

Genau das hat nun der Pop-up-Radweg versucht, der am Freitagmorgen für eine halbe Stunde eine Fahrspur auf der Hermanstraße ausschließlich für den Radverkehr freigab. Laut den Klimacamp-Aktivistinnen und Aktivisten war der Radweg ein "Kurzzeit-Experiment", jenseits aller Planungsverfahren.