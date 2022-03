"Die anderen lenken zu viel!" Rallyelegende Walter Röhrl wird 75

Er gilt bei vielen als bester Autofahrer aller Zeiten. Ein "Genie auf Rädern", wie ihn Niki Lauda einmal ehrte. Die Liste seiner Titel und Auszeichnungen ist lang und so einzigartig wie er selbst: Walter Röhrl feiert heute seinen 75. Geburtstag. "Da gehe ich mit meiner Frau schön essen", lacht er. Eine große Feier würde auch nicht zu ihm passen. Zu Walter Röhrl, der trotz seiner überragenden Erfolge nie die Bodenhaftung verloren hat. Ihn kann man immer anrufen. Und wenn er daheim ist, öffnet er einem selbstverständlich die Haustür.

Autos sind seine Leidenschaft

Die Liebe zum Auto ist einfach da. Sobald man in die Einfahrt seines Wohnhauses im niederbayerischen St. Englmar einbiegt, schleicht er sich schon an. Kaum ist der Motor aus und die Fahrertür offen, springt er rein. Amaturentafel, Sitze und Schalthebel werden neugierig inspiziert: Vom Maxi. Maxi ist der schwarz-weiß gefleckte Kater von Monika und Walter Röhrl. Sobald dann die Haustür aufgeht, flitzt Maxi rein. Und an der Tür begrüßt einen Walter Röhrl: "Servus, hereinspaziert!" Auf dem Tisch stehen frische Schnittblumen, an der Wand fällt ein Ölgemälde auf. Es zeigt den Regensburger Dom. "Das Bild habe ich zufällig in einem Antiquariat entdeckt", erzählt Walter Röhrl. "Das musste ich als Regensburger natürlich dann sofort kaufen." An seine einzigartige Motorsportkarriere erinnert hier in seinem Wohnzimmer aber nichts. Dafür muss man ein paar Schritte durch den Garten zu einer Garage laufen.

Porsche-Raritäten in der Garage

Dort hängt der Geruch von Öl und Benzin in der Luft - an den Wänden großformatige Fotos: Walter Röhrl bei Rennen, seine Rennautos und sein Autogramm als LED-Schriftzug. Sauber mit Stoffhüllen abgedeckt sind mehrere Autos. Es sind nicht seine Rallye-Autos, es sind Oldtimer zu denen der ehemalige Rennfahrer eine besondere Beziehung hat.

Rallye ist die hohe Kunst des Autofahrens

Obwohl Walter Röhrl keinen seiner Titel mit Porsche gewonnen hat, schlägt sein Autoherz für die Sportwagenschmiede in Zuffenhausen. Bis heute ist er Repräsentant des Unternehmens. Sein Rat bei der Entwicklung neuer Modelle hinsichtlich Fahrwerk und Fahrverhalten ist nach wie vor gefragt. Der rote 356er Porsche in seiner Garage hat für den Regensburger eine besondere Bedeutung. Sein Bruder verunglückte 1965 in einem solchen Auto tödlich. "Ich habe mir geschworen, ich darf meiner Mutter nie zumuten, dass sie nochmal erleben muss, dass ein Kind von ihr stirbt", erzählt er nachdenklich. Sein elf Jahre älterer Bruder sei sein Vorbild gewesen - und es sei immer sein Wunsch gewesen, ihm zu Ehren selbst einen 356er zu haben.

Daneben parken weitere besondere Porsche-Modelle. Und Röhrls Augen leuchten, wenn er über deren Geschichte, das Fahrverhalten und die Power der Oldtimer berichtet. Es ist auch seine Liebe zum Auto, das ihn zum Ausnahme-Rallye-Fahrer gemacht hat. Röhrl war bekannt dafür, auf der Strecke alles aus den Rennwagen herauszuholen. Gleichzeitig aber hat er die Autos geschont so gut es ging. Mechaniker haben den schnellen Piloten dafür geliebt. Er sagt: "Rallye ist die hohe Kunst des Autofahrens. Zu seiner aktiven Zeit eine Ausdauerprüfung für Material und Mensch." Auch da hatte Röhrl immer Vorteile im Vergleich zu seinen Konkurrenten. Er war immer und ist bis heute perfekt durchtrainiert. Auch im Alter von 75 kein Gramm zu viel auf den Rippen, immer im Training. Rudern, Skifahren, Mountainbiken oder Feuerholz hacken - für Walter Röhrl gehört das zum täglichen Fitnessprogramm.

"Außerirdisch": Konkurrenten verneigen sich vor Röhrl

Walter Röhrl hat den Motorsport geprägt wie niemand vor ihm und wenige nach ihm. Viermal hat er die Rallye Monte Carlo gewonnen, die wichtigste Rallye in diesem Sport. Als Einziger hat er die Siege mit vier verschiedenen Marken geschafft. Zweimal wurde er Rallye-Weltmeister. Er ist beim Bergrennen den legendären Pikes Peak in den USA hinaufgeflogen. Vor drei Jahren wurde er als erster Rallye-Fahrer und Nicht-Formel 1 Weltmeister in die Hall of Fame des Internationalen Motorsportverbandes FIA aufgenommen. Kollegen wählten ihn in Frankreich zum "Rallye-Fahrer des Millenniums" und in Italien wurde er als "Bester Rallye-Fahrer aller Zeiten" ausgezeichnet. "Röhrl ist der Größte überhaupt", hat Nikki Lauda mal über ihn gesagt.

Trotz aller Erfolge: Walter Röhrl ist sich selbst immer treu geblieben. Bodenständig, bescheiden, ehrlich. Autogrammwünsche erfüllt er fast jederzeit und geduldig. "Wenn jemand an meiner Haustür klingelt und ich Tankdeckel, Türeinstieg oder Dach unterschreiben soll, dann mache ich das", lächelt Röhrl. Denn: "Wenn ich jemanden mit so einer Kleinigkeit eine Freude machen kann, dann erfüllt mich das."

Geburtstagsfeier ganz klein

Ein großes Fest zu seinem 75. Geburtstag - das würde nicht zu Walter Röhrl passen. "Eigentlich gehe ich ja immer eine Skitour an meinem Geburtstag. Das geht dieses Jahr terminlich schlecht", sagt er. Und fügt hinzu, er werde zusammen mit seiner Frau Monika bei einem befreundeten Hotelier in der Oberpfalz ein schönes Abendessen genießen. Gleich danach müsse er weiter, ein Job für Porsche. "Die Leidenschaft für Autos werde ich immer haben", sagt er mit einem Lächeln.

E-Autos begeistern Röhrl nicht

Obwohl Walter Röhrl stets mit der Entwicklung von Renn- und Straßenautos befasst war: Beim Thema E-Mobilität stottert sein persönlicher Motor. "Im städtischen Verkehr können Elektroautos vielleicht schon eine Lösung sein, aber so wie ich mir Auto fahren vorstelle, ist das nix für mich!" Röhrl will weiter Individualist auf Räder sein. "Ich mag mir doch nicht vom Ladesäulennetz vorschreiben lassen, wann und wie ich zum Gardasee fahre", sagt er lachend. Und meint, er habe Motorsport genau zur für ihn richtigen Zeit betrieben. Damals, in den 1970er- und 80er-Jahren war die Begeisterung für den Rallyesport enorm. Inzwischen werden derartige Veranstaltungen oft kritisiert - da sagt Röhrl: "Ich hätte dann ein Problem, weil ich ja nix machen will, was andere Menschen stört."

Sicherheitsfanatiker Röhrl

Während seiner aktiven Rallye-Zeit ist Walter Röhrl mit 500 PS-Rennmonstern über Schotterwege entlang von Abgründen gerast, teils nur wenige Zentimeter an Bäumen oder Felsen vorbei. Rallyes verzeihen keine Fehler. "Auf Rundstrecken wurden die Sicherheitszonen im Lauf der Zeit verbessert, Rallyestrecken sind noch immer gleich", betont der Lenkrad-Magier. So hat das Thema "Sicherheit" nach wie vor einen hohen Stellenwert in Röhrls Leben. Unzählige Verkehrssicherheitstipps hat er in seinem Leben schon gegeben, nach wie vor engagiert er sich bei Fahrsicherheitstrainings. "Ich denke, man sollte in Deutschland ein Sicherheitstraining für Führerscheinneulinge zwingend vorschreiben", fordert Röhrl. Er meint, dadurch ließen sich Unfälle verhindern. "Wenn ich mithelfen kann, nur einen Unfall zu vermeiden, dann ist das meine Motivation, mich bei einem Fahrtraining in die Kälte zu stellen", sagt Walter Röhrl. Da ist er wieder, der Star, der er nie sein will. Der, der das Autofahren liebt. Und der, der einen mit der Begeisterung für das Auto ansteckt. Kurz: Der Größte überhaupt.