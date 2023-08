Die Allgäuer Festwoche startet und der BR ist mit dabei

Im und um den Kemptener Stadtpark herum startet an diesem Samstag die Allgäuer Festwoche und zwar ähnlich groß wie vor der Corona-Pandemie. Die offizielle Eröffnung findet bereits im Vorfeld für geladene Gäste im Stadttheater statt. Veranstalter und Sicherheitskräfte rechnen insgesamt wieder mit mehr als 200.000 Besuchern, sie können aus dem Programm von über 260 Ausstellern wählen.

Schwerpunkt: Klimafreundliches Wohnen

Auch in diesem Jahr richtet sich das Angebot wieder stark an Häuslebauer und -besitzer, die nachhaltig und kostengünstig bauen, renovieren und heizen wollen, aber auch Waren und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit werden angeboten. Mit von der Partie sind Behörden und Ämter, ehrenamtliche Organisationen und Gruppen vom Landwirtschaftsamt bis zur Bergwacht. Zum Rahmenprogramm gehören mehrere Sonderschauen, sowie ein umfangreiches Musikprogramm zum Beispiel auf der Bühne des Bayerischen Rundfunks. Einer der Höhepunkte ist der Trachtenumzug am letzten Festwochensonntag (20.8.) um 13:30 Uhr.

BR begleitet Festwochen-Auftakt

Das BR-Studio Schwaben gestaltet das Tagesprogramm auf der großen Festwochen-Bühne. Dort wird gefeiert, es viel Musik und auch interessante und unterhaltsame Informationen. Angezapft wird am Samstag zusammen mit der Bayerischen Bierkönigin, der Allgäuerin Mona Sommer. Zu Gast auf der Bühne ist das schwäbische Polizei-Präventivtheater "Lug und Betrug" und auch das Jugendblasorchester Marktoberdorf. Das hatte sich erfolgreich um die Teilnahme beim "Symphonischen Hoagascht" des BR beworben und wird im Juli 2024 ein großes Konzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks geben. Eine Kostprobe können die Besucher der Festwoche schon jetzt hören. Und am Sonntag wird gebuddelt – auf der neuen Kinderbaustelle der Allgäuer Festwoche.

Mehr Sicherheit durch Besucherzählung

Die Polizei ist dieses Mal doppelt präsent auf der Festwoche. Einmal mit einem Infostand, aber auch mit einer eigenen Festwochen-Wache. Heuer soll die neue Besucherzählung den Andrang an der Abendkasse etwas entzerren. Für die Sicherheitskräfte biete das einen schnellen Überblick über die tatsächlichen Besucherzahlen, falls geräumt werden müsse, sagt Polizeidirektor Sven-Oliver Klinke. Für die Sicherheit auf dem Gelände zuständig ist ein eigener Sicherheitsdienst, ab 17 Uhr ist die Festwochen-Wache als Außenstelle der Inspektion Kempten besetzt. Dort nehmen die Beamten Anzeigen auf, aber auch Fundsachen entgegen, schreiten insbesondere aber bei möglichen Straftaten oder Auseinandersetzungen auf dem Gelände und in den Bierzelten ein.

Festwochen-Fakten:

Die Maß Bier ist heuer 30 Cent teurer, liegt mit 11,10 Euro aber noch deutlich unter Oktoberfestniveau. Die Tageskarte kostet 7 Euro, die Familienkarte 20 Euro, die Abendkarte 5 Euro. Diese gilt schon ab 16 Uhr, damit lässt sich also sogar noch ein Rundgang über das Ausstellungsgelände planen, die Stände schließen um 18 Uhr. Die Festwoche geht bis 20.8. täglich von 10 bis 24 Uhr. Letzter Einlass ist um 22:30 Uhr.