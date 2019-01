Die aktuelle Lage bei Zügen, Straßen und Lawinen in Oberbayern

An einem Rosenheimer Bahnübergang (im Ortsteil Fürstätt) ist ein Auto mit einem Zug auf der Strecke Holzkirchen-Rosenheim zusammengestoßen. Im Zug befanden sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei rund 300 Fahrgäste. Offenbar gab es keine Verletzten. Die Bahnstrecke ist vom Bahn-Notfallmanager gesperrt worden. Nähere Details liegen noch nicht vor.

Züge von und nach Österreich und Italien fahren teilweise nicht

Wegen der starken Schneefälle in Oberbayern kommt es bei der Bahn weiterhin zu Behinderungen auf den Regionalstrecken. Wie die Bahn mitteilt, ist der Fernverkehr nicht betroffen – nur Züge von und nach Österreich und Italien fahren teilweise nicht. Problem sei, dass vor allem Bäume unter der Schneelast gebrochen und auf die Gleise bzw die Oberleitungen gefallen sind.

Diese Strecken sind derzeit betroffen

Garmisch-Partenkirchen – Reutte/Tirol: Hier fahren voraussichtlich bis in die Mittagsstunden keine Züge, sondern nur Ersatzbusse

Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald – Seefeld/Tirol: bis Mittenwald einzelne Pendelzüge - weiter über Scharnitz aber ist die Strecke gesperrt

Wolfratshausen-Icking: hier ist gestern eine S-Bahn mit einem umgestürtzen Baum zusammengestoßen - Aufräumarbeiten dauern an. Zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen ist ein Notverkehr eingerichtet

Traunstein – Ruhpolding: Baum im Gleis in Eisenärzt, Busnotverkehr ist laut Bahn bestellt

Traunstein – Waging: Baum im Gleis, Busverkehr wird nach Angaben der Bahn "organisiert"

Aktuell kommt es wegen einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Tutzing zu Verspätungen bis zu 20 Minuten. Auf der Strecke Tutzing-Kochel können laut Bahn auch einzelne Züge ausfallen.

Kein Normalbetrieb bei der BOB bis Mittag

Wegen Bäumen, die unter der Schneelast auf die Oberleitungen gefallen waren, war es am Wochenende zu zahlreichen Ausfällen und Sperrungen gekommen. Unter anderem hatte die Bayerische Oberlandbahn (BOB) den Betrieb einstellen müssen. Stand Sonntagabend war, dass zumindest bis Montagmittag nicht mit einem regulären Betrieb zu rechnen ist.

An diesen Schulen in Oberbayern gibt es am Montag schneefrei.

Lawinenwarnstufe vier – und noch mehr Schnee

Es herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier. Noch können die Meteorologen für den Süden des Freistaats keine Entwarnung geben. Für die kommenden Tage sind weitere Schneefälle angekündigt.

Im Laufe des Montags seien etwa im Landkreis Berchtesgadener Land bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Er warnte vor Lawinen und vor unter der Schneelast herabbrechenden Ästen.

Drei Menschen in Oberbayern ums Leben gekommen

Der heftige Wintereinbruch hat bereits fünf Todesopfer gefordert – drei von ihnen in Oberbayern. Ein Skifahrer aus Penzberg wurde am Sonntagnachmittag am Blomberg bei Bad Tölz von einem Baum erschlagen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, wurde der 44-Jährige kurz nach 16 Uhr leblos im Schnee liegend unterhalb des Blomberghauses entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach erster Einschätzung der Polizei dürfte der Baum unter der Schneelast umgeknickt sein. Zeugen des Unfalls gibt es nicht.

Am Samstag war bei einem Lawinenabgang auf dem Teisenberg im Berchtesgadener Land eine 20-jährige Frau gestorben. Rettungsmannschaften befreiten sie aus den Schneemassen, konnten sie aber nicht mehr reanimieren. In der Nähe von Bad Tölz kam am Samstag ein 19-Jähriger ums Leben.