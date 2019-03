"Die Akte Lansing": Satire im BR

Der Schein trügt - auch der Schein im Dahoam is Dahoam-Vorzeigedorf Lansing. Denn während der Produktion der Serie häufen sich Drehpannen. Der Verdacht der Manipulation liegt nahe. Unregelmäßigkeiten bei den Finanzen kommen noch dazu. Der BR-Fernsehchef (gespielt von Christoph Süß) setzt den aalglatten Dr. Dr. Georg Spiess (gespielt von Stefan Murr) als internen Sonderermittler ein, um die Vorgänge aufzuklären. Spiess ermittelt über sechs Folgen trotz aller Widrigkeiten (Drogenkonsum am Set, ein Toter, viele Intriegen, etwas Sex) und ist einer großen Verschwörung bei Dahoam is Dahoam auf der Spur.

Satire-Sendung vom BR über den BR

Die Idee zur Akte Lansing (eine Mysterie-Mediensatire, so die offizielle Bezeichnung) stammt aus einer Kooperation von PULS, dem jungen Format des BR, und dem Bereich Fernsehen im BR. "Die zentrale Herausforderung war es," so August Pflugfelder von PULS, "die Akte Lansing so pointiert zu konzipieren, dass ein junges Publikum Spaß an der Satire hat - ohne das Stammpublikum von Dahoam is Dahoam zu verprellen."

Das jüngere Zielpublikum der Serie soll vor allem auch die Veröffentlichungsstrategie ansprechen. Denn alle sechs Folgen sind ab Donnerstag, 7. März, in der BR-Mediathek abrufbar. Im Fernsehprogramm laufen die Folgen zwischen 4. und 11. April jeweils um 22.45 Uhr.

Drehort: Die Kulissen von Dahoam is Dahoam

Als Drehort für die Satire-Sendung dienen die Kulissen für Dahoam is Dahoam. Zahlreiche Darstellerinnen und Darsteller aus der Originalserie sind Teil der Satire. Dazu kommen Stefan Murr, Ina Meling, Christoph Süß oder Sebastian Bezzel.