Die "7 Kapellen" - eine alte Idee neu gedacht

Sieben Architekten entwerfen für den Landkreis Dillingen ganz unterschiedliche Kapellen. Zwei Vorgaben sind dabei zu beachten: das Baumaterial ist Holz und ein Kreuz muss irgendwie integriert sein. Die Orte für die Kapellen haben die Architekten gemeinsam mit dem schwäbischen Bezirksheimatpfleger Peter Fassl selbst ausgesucht.

Kapellen in zeitgemäßer Architektur

Ein bisschen suchen muss man sie schon. Zum Beispiel die Kapelle am Radweg zwischen Unterliezheim und Finningen. Aus der Ferne sieht man am Waldrand einen Holzstoß mit frisch gefällten Bäumen liegen. Erst wer näher kommt, erkennt das schlicht geformte Gebäude. Es ist eine spektakuläre und moderne Wegkapelle des englischen Architekten John Pawson. Einst hat er die Moritzkirche in Augsburg umgebaut. Der Augsburger Dekan Helmut Haug hat den Kontakt hergestellt. Ihm gefällt die Idee, auch in unserer heutigen Zeit moderne geistliche Landmarken zu setzen, dies aber in einer zeitgemäßen Architektur. Haug hat die Stiftung für die "7 Kapellen" beraten.

Idee stammt von Unternehmerehepaar aus der Region

Die Idee stammt vom Wertinger Holz-Unternehmerehepaar Siegfried und Elfriede Denzel. Sie wollen mit den Kapellen etwas Bleibendes schaffen und sich für ein erfolgreiches Unternehmerleben bedanken. Sie gründeten mit einer Million Euro eine Stiftung. Schließlich fanden sie sieben renommierte Architekten, die bereit waren, moderne Kapellen zu entwerfen. Siegfried Denzel ist wichtig, dass alle Kapellen nicht verschlossen sind und jederzeit besucht werden können. Er ist begeistert vom Ergebnis: "Jeder Architekt baut sich mit seiner Kapelle ein eigenes Denkmal. Und deshalb sind sie alle so verschieden. Und das ist das Schöne."