Die 56. Internationalen Hofer Filmtage waren ein "voller Erfolg"

125 Filme aus rund 20 Ländern, darunter Iran, Russland, Ukraine, Argentinien, Schweiz, Österreich, Israel, Frankreich, Italien, Schweden und Finnland waren bei den 56. Internationalen Hofer Filmtagen zu sehen. Mehr als 14.000 Tickets wurden verkauft, das sind 40 Prozent mehr als 2021, teilte eine Sprecherin BR24 auf Nachfrage mit. Auch bei den Gästen aus der Filmszene seien mit 700 doppelt so viele wie im Jahr zuvor bei den Filmtagen dabei gewesen.

"Wir sind sehr glücklich, dass die Menschen wieder den Weg ins Kino gefunden haben. Die Stimmung war sensationell, die Nächte lang, die Filmtage ein voller Erfolg". Ana Radica, Hofer Filmtage

Die Verantwortlichen hätten sich außerdem besonders über die vielen jungen Gäste aus dem Ausland gefreut.

"Crash" gewinnt Hofer Goldpreis

Die Filme wurden in verschiedenen Kategorien mit Preisen ausgezeichnet. Zuletzt wurde am Sonntag unter anderem der "Hofer Goldpreis" verliehen - in Erinnerung an den langjährigen Festivalleiter Heinz Badewitz. Der Preis in Form eines rund 600 Gramm schweren Goldbarrens im Wert von etwa 35.000 Euro hat der Film "Crash" von Karsten Dahlem gewonnen, bei dem es um Stuntfahrerin Chrissie geht. Als sie nach einem schweren Unfall in das Dorf ihrer Kindheit, zu ihrem Vater, zurück muss, wird sie von den quälenden Erinnerungen an ihre Familiengeschichte eingeholt. Doch auch ihr Vater ist bis heute in seinem Schmerz gefangen und unfähig, für sie da zu sein. In seiner Verzweiflung bietet er ihr Geld an, damit sie sich unabhängig vom deutschen Sozialsystem woanders ein Leben aufbauen kann - die Beziehung zwischen den beiden steht vor der Zerreißprobe.

Schattenkind: Bester Dokumentarfilm zeigt Leben eines Fotografen

Den sogenannten Hofer Granitpreis für den besten Dokumentarfilm hat am Samstag der Film "Schattenkind – Andreas Reiner – Bilder des anderen Lebens" von Regisseur Jo Müller einheimsen. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert. Der Film verfolgt den Ausnahmefotografen Andreas Reiner bei seiner Arbeit und zeigt sein genügsames Leben auf einem baufälligen Bauernhof. Eine Reise ins Herz der Finsternis seiner Vergangenheit, gleichzeitig aber auch eine Hymne auf die menschliche Existenz. Reiners fotografische Grenzerfahrungen sind oft provokativ, erzeugen fruchtbaren Zorn, zeugen aber genauso von einer grimmigen Lust am Leben.

Politik beeinflusst Hofer Filmtage

Die Hofer Filmtage waren in diesem Jahr stark politisch geprägt; unter anderem dufte eine iranische Regisseurin nur unter Auflagen teilnehmen, unter anderem musste sie versichern, dass sie im Ausland den Schleier tragen und sich nicht negativ über ihr Land äußern werde.

Deutschland- und Weltpremieren bei Hybrid-Film-Festival

Bei den Hofer Filmtagen ist es Voraussetzung, dass die Filme vorher noch nie auf einem Deutschen Festival gezeigt wurden, alle feierten deswegen hier ihre Deutschlandpremiere – viele sogar ihre Weltpremiere.

Bis zum 6. November können die Filme noch über die Internetseite der Hofer Filmtage angeschaut werden – bis dahin läuft auch die Publikums-Abstimmung für den besten Kurzfilm.