Die 32. BR-Radltour: Von Murnau nach Vilshofen

Tagsüber radeln – abends feiern

Am Tag wird geradelt und am Abend warten an jedem Zielort bei freiem Eintritt Open-Air-Konzerte auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auf Tausende weitere Besucherinnen und Besucher. Wer wann in welchem Ort auftritt, wird Mitte Mai bekannt gegeben. Schon Mitte April gibt es weitere Informationen und Details zur Radltour, unter anderem zu den Anmeldemodalitäten.

BR-Radltour trifft "Dahoam is Dahoam"

Ein Highlight können wir heute schon verraten: Am 29. Juli, dem Anreisetag der Radlerinnen und Radler, findet in Murnau der jährliche Familientag der beliebten BR-Familienserie "Dahoam is Dahoam" (DiD) statt. Diese Kombination aus BR-Radltour und "DiD" hatte es zuletzt 2019 in Bad Füssing gegeben.