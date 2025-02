Dicke Luft im Kurort – Anwohnende streiten mit Gießerei

Mit einem Feuchttuch in der Hand tritt Christian Schmitt auf die Terrasse seines Hauses im Mühlweg im mittelfränkischen Bad Windsheim. Er wischt über seinen Gartentisch, das Tuch wird schwarz mit Ruß. "Und das geht halt auch in die Lungen rein", sagt der zweifache Familienvater. Er wohnt nur wenige hundert Meter von der Gießerei Heunisch entfernt, nur ein Acker trennt sein Grundstück von dem des Industriebetriebs.

Gutachten bestätigt: Dreck stammt aus Gießerei

Der Ruß fliegt laut Schmitt auch in die Kinderzimmer seiner Söhne, im Haus stehen Luftfilter. Wenn seine Kinder vom Spielen im Garten zurückkommen, seien ihre Hände schwarz. Die Hauswand verdreckt, das Eisen in der Luft verursache orange Rostpickel auf seinem weißen Auto. Im Streit mit der Gießerei hat Schmitt bereits mehrere Gutachten in Auftrag gegeben – für insgesamt mehr als 40.000 Euro, wie er sagt. Diese bestätigen ihm, dass der Dreck nur aus einem Industriebetrieb wie einer Schweißerei oder Gießerei stammen können.

Gießerei unterschreitet Grenzwerte

Den beiden Geschäftsführern der Gießerei Christiane Heunisch-Grotz und Christian Gerhäußer leugnen nicht, dass ihr Betrieb Ruß und Dreck ausstößt – aber: "Wir unterschreiten die Grenzwerte bei Weitem", sagt die Co-Geschäftsführerin im Gespräch mit BR24. Die Gießerei stellt am Standort in Bad Windsheim vor allem Gussteile für Traktoren her, mehr als 600 Menschen arbeiten hier.

Laut dem Technischen Leiter der Gießerei, Dietmar Eckl, hat die Nachbarschaft des Werks lediglich "14 Prozent dessen zu erdulden, was der Gesetzgeber zulässt". Dazu habe die Gießerei eigene Gutachten erstellen lassen und Proben genommen. Würden sie so viel ausstoßen wie erlaubt, dann müssten die Anwohnenden den Dreck mit einer Schippe beseitigen, sagt Eckl. Um ihre eigenen Emissionen zu überprüfen, gebe es auch eine ständige Überwachungsanlage.

Landratsamt zwischen den Stühlen

Die Aufsicht trägt das Landratsamt Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Dessen Immissionsschutzabteilung kontrolliert die Gutachten, die die Gießerei dem Landratsamt vorlegen muss. Diese dürften zudem nur von akkreditierten Gutachtern erstellt werden. Das Landratsamt gibt zudem eigene in Auftrag – und kommt dabei zum gleichen Ergebnis: Die Gießerei unterschreitet alle Grenzwerte deutlich. Landrat Christian von Dobschütz (CSU) kann im Streit lediglich vermitteln.

Sogar wenn es um Stoffe geht, die keine Grenzwerte haben. Zum Beispiel für das Eisen, das Christian Schmitts Auto rosten lässt. Der Gesetzgeber habe – auch wenn es keine Grenzwerte für einen Stoff gebe – auch die Gesundheit der Menschen im Blick. Er gehe davon aus, dass das damit in Ordnung sei. "Aber wir haben auch Staubniederlassungsmessungen durchgeführt, da wird das Thema Eisenwerte mitberücksichtigt und die waren wirklich auf sehr niedrigem Niveau", sagt von Dobschütz zu BR24.

Mühlweg mobilisiert sich

Christian Schmitt ist nicht allein. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner im Mühlweg wollen die Belästigungen nicht hinnehmen. Nachts scheppern Gabelstapler, tagsüber riecht es an manchen Tagen wie eine schleifende Kupplung, der Ruß ist allgegenwärtig. "Es ist manchmal nicht schön, außen zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Es stinkt manchmal unerträglich", sagt Silke Städtler. "Bis vor Corona bin ich jeden Tag nach Nürnberg gefahren und hatte keine Schäden am Auto. Seit dem Homeoffice ist mein Auto mit Flugrost übersät", sagt Simone Frank. "Und das in einem Kurort", fügen beide hinzu.