Dick durch Corona: Nach der Reha gibt’s noch viel zu tun

Es sind Erfolge, die sich sehen lassen können: Der Blutdruck von Mario ist wesentlich niedriger. Außerdem schafft er es, sechs Minuten am Stück zu joggen. Das hat vor vier Wochen beim Start der Reha noch nicht geklappt. Außerdem hat der 13-Jährige fünfeinhalb Kilo abgenommen. Dem 16-jährigen Bruno geht es ähnlich: Bei ihm zeigt die Waage über sieben Kilo weniger an. Außerdem fühlt er sich viel fitter und ist lebensfroher. "Auch mental geht es mir gut, wir haben so viel gelacht und gespielt die ganze Zeit", sagt er, "ich bin richtig glücklich."

Ein Marathonlauf beginnt

Trotzdem sind die beiden noch lange nicht am Ziel: ein Blick auf die Body-Maß-Kurve zeigt, im Vergleich zu anderen Jugendlichen ihres Alters sind sie nach wie vor stark übergewichtig. Dr. Markus Koch, Chefarzt der KJF Alpenklinik Santa Maria, sagt: "Jetzt beginnt ein Marathonlauf. All das, was die Jugendlichen hier bei uns gelernt haben, müssen sie konsequent zuhause mit ihren Familien umsetzen."

Das heißt Mario und Bruno müssen weiter auf ausgewogenen Ernährung achten und auf ausreichend Bewegung. Dafür braucht es vor allem einen geregelten Tagesablauf. Nur wenn das klappt, so der Chefarzt, werden sie dauerhaft Erfolg haben.

Weniger Fleisch - bessere Blutwerte

In der Abschlussuntersuchung mit dem behandelten Arzt Dr. Till-Yong Mohr wird zudem klar: Auch medizinisch sollten sich die Jugendlichen weiter begleiten lassen. Der Assistenzarzt empfiehlt Bruno, seine Blutwerte in den nächsten Monaten nochmals kontrollieren zu lassen. Wichtig sei zum Beispiel, den Harnsäure-Wert dauerhaft zu senken – unter anderem durch weniger Fleisch-Konsum. Bleibe der Wert dauerhaft zu hoch, könne es unter anderem zu Stoffwechselerkrankungen kommen.

Mantra: Einfach weitermachen

Die beiden Jugendlichen haben sich fest vorgenommen dranzubleiben. Mario möchte mehr rausgehen, statt am PC zu sitzen, sagt er, Und Bruno will das Sportpensum beibehalten: "Einfach weitermachen, nicht stoppen, weitermachen", sagt er sich fast mantraartig.

Patienten aus ganz Deutschland

Dann werden die Jugendlichen von den Eltern abgeholt und es geht zurück in den Alltag. Das heißt auch: Abschied nehmen von neu gewonnen Freunden, mit denen sie in den vergangenen vier Wochen ihren Alltag geteilt haben. Bei Bruno kochen die Emotionen hoch, es kullern sogar Tränen. Auch wenn sie weiter via Handy und Internet miteinander verbunden bleiben wollen, der enge Kontakt der letzten Wochen ist nicht mehr möglich: Die Patienten der Alpenklinik Santa Maria der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg kommen aus der ganzen Republik für ihre Therapien nach Oberjoch.