Dick durch Corona: Jugendliche kämpfen gegen die Kilos

"Ich habe nicht mehr gelacht", so beschreibt Bruno seinen Alltag in der Pandemie. Dafür hat er umso mehr gegessen. Schließlich standen 114 Kilo auf der Waage, der 16-Jährige schämte sich, ging kaum noch vor die Tür. "Beine voll groß, Waden voll groß, auch die Hüfte war voll groß bei mir. Sehr viel Fettanteil. Es ist schon sehr schlimm, wie es geworden ist." Das soll sich ändern, Bruno will sich wieder wohlfühlen in seinem Körper.

Vierwöchige Reha im Allgäu

Helfen soll ihm eine vierwöchige Reha in der Alpenklinik Santa Maria der Katholischen Jugendfürsorge in Oberjoch. Die Klinik ist unter anderem auf Ernährungstherapie bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert.

Ziel ist es, sie durch Schulungen selbst zu Ernährungsexperten zu machen. Sie erfahren alles über die Ursache und die Auslöser ihrer Erkrankungen und wie sie sich im Alltag selbst helfen können. Für das Politikmagazin Kontrovers dürfen wir Bruno während der gesamten Rehazeit begleiten.

Ernährungstherapie als Selbsthilfe

Die Erstdiagnose von Bruno: extremes Übergewicht. Sein Essverhalten muss sich ändern. Gemeinsam mit dem 13-jährigen Mario lernt er jetzt, warum bestimmte Lebensmittel schlecht für ihn sind – weil sie zum Beispiel besonders viel Fett oder Zucker enthalten. Erst wenn die Kinder wissen, welche Lebensmittel ihnen schaden, wenn sie sie in großen Mengen essen, können sich die Kinder auch zuhause, nach der Reha, selbst helfen.

Corona-Pandemie sorgt vermehrt für Übergewicht bei Kindern

Das ist nicht nur für Bruno und Mario wichtig. In Deutschland gilt jedes 5. Kind als übergewichtig oder extrem übergewichtig, also adipös. Das war vor der Pandemie. Erste Studien zeigen, dass sich die Situation durch Corona sogar verschärft hat. Die Gründe dafür sind für Dr. Markus Koch, Chefarzt der KJF Alpenklinik, eindeutig: "Bewegungseinschränkungen, deutlich weniger Sport, deutlich weniger soziale Kontakte, wenig geregelter Tagesablauf und dann auch veränderte Essgewohnheiten in der Familie. Die führen dann in der Summe dazu, dass in sehr hoher Geschwindigkeit viele Jugendliche in den letzten Monaten zugenommen haben."

50 Kilo plus - Dick durch Corona