Dick durch Corona: die Zeit nach der Reha

Wir treffen die beiden Jugendlichen in der Nähe von Stuttgart. Dort wohnen der inzwischen 14-jährige Mario und der 16-jährige Bruno. Auch für die beiden Jugendlichen ist es die erste Begegnung seit ihrem Aufenthalt in der Alpenklinik Santa Maria der Katholischen Jugendfürsorge in Oberjoch. Schon beim ersten Blick fällt auf: Mario hat sich äußerlich verändert: Er trägt die Haare anders und ist schmaler geworden.

Veränderungen auf ersten Blick sichtbar

Gleich am Tag nach der Reha hat er sich im Fitnessstudio angemeldet, erzählt er. Seitdem trainiert er regelmäßig und hat auch sein Essverhalten besser im Griff. Die Sucht, ständig etwas essen zu müssen, habe er überwunden. Komme das Hungerfühl auf, trinke er jetzt einfach einen Schluck Wasser. Zusätzlich zu den fünf Kilogramm während des stationären Klinikaufenthalts hat der 14-Jährige so weitere zwei Kilogramm selbstständig abgenommen und sagt jetzt: "Ich mag meinen Körper mehr und wenn andere irgendwas sagen gegen mich, dann ist mir das egal. Ich höre nur noch die guten Sachen."

Mehr Energie und glücklicher

Während sich Mario also körperlich gesteigert hat, geht es Bruno mental viel besser. Auf dem kurzen Spaziergang lacht der 16-Jährige viel, obwohl es leicht nieselt und ziemlich stürmisch ist. Er sagt, er ist durch die Reha im Allgäu viel energischer geworden und viel glücklicher: "Ich glaub‘ einfach, dieses Kontakthaben mit Menschen hat mir sehr geholfen."

Viel Sport und Lebensmittelkunde in der Reha

In der Klinik ist er gemeinsam mit Mario und anderen Jugendlichen in einer Wohngruppe untergebracht gewesen. Gemeinsam haben sie dort ihre Probleme angepackt. Bruno und Mario haben zum Beispiel viel Sport gemacht: Muskelaufbau, Intervalltraining oder Ausdauersport. Neben der medizinischen Begleitung standen auf dem Therapieplan zudem Lebensmittelkunde und Kochen: So haben die Jugendlichen einen Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, sich gesund zu ernähren und wie einfach sie leckere Gerichte selbst zubereiten können.

Alltag wieder besser im Griff

Der 16-jährige Bruno hat das neue Wissen in sein Leben zuhause bisher kaum integriert, aber seinen Alltag wieder mehr im Griff. Durch das geringere Gewicht und das gestärkte Selbstbewusstsein geht er seit der Reha wieder regelmäßig in die Schule und lernt auch, erzählt er. Weiter abgenommen hat er nicht, aber sein Gewicht gehalten: Er wiegt nach wie vor 107 Kilogramm.

Weiter Abnehmen bleibt das Ziel

Doch an seinem festen Vorsatz, weiter abzunehmen, hält er fest: Bruno möchte im Sommer mit seiner Familie in den Urlaub nach Portugal fliegen und dafür gut aussehen. Mario hat ähnliche Ziele: Schon im Mai ist seine Konfirmation. Bis dahin will er noch zwei, drei Kilo mehr abnehmen.

Zurück in ein besseres Leben

Auch wenn die beiden Jugendlichen ganz unterschiedlich von der stationären Reha in der KJF Alpenklinik Santa Maria profitiert haben, sie sind sich einig: Sie haben dadurch einen Weg zurück in ein besseres Leben gefunden.