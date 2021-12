Dick durch Corona: Der harte Kampf gegen die Pfunde

Mario und Bruno radeln, was das Zeug hält. Der Schweiß steht ihnen auf der Stirn. Um 9 Uhr morgens strampeln die beiden Jugendlichen schon die zweite Runde auf dem Fahrrad-Ergometer. Runde Nummer 1 absolvierten sie vor dem Frühstück um 7 Uhr. Die Oberschenkel und die Waden brennen, sagen sie. Aber - und da sind sich beide einige - die Anstrengung muss sein, von alleine reduziert sich das Gewicht nicht.

Erste Fortschritte nach drei Wochen

Eine halbe Stunde radeln sie pro Einheit. Zwölf bis 15 Kilometer schaffen sie inzwischen. Beide bemerken nach gut drei Wochen Reha in der Alpenklinik Santa Maria der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg bereits erste Fortschritte. Der 13-jährige Mario erzählt, dass ihm die halbe Stunde auf dem Fahrradergometer schon viel leichter fällt und er inzwischen sogar 4,4 Kilo abgenommen hat. "Ich hatte mir ja nichts Konkretes vorgenommen", sagt er mit einem Lächeln im Gesicht, "aber jedes Gramm macht einen Stolz."

Bei Übergewicht drohend Folgeerkrankungen

Ausreichend ist das allerdings noch lange nicht. Beide Jugendlichen leiden an Adipositas permagna - also an extremem Übergewicht. Das muss langfristig weniger werden, sonst drohen den beiden gravierende Folgeerkrankungen.

Deshalb folgt nach dem Ausdauertraining am Morgen direkt am Vormittag noch eine Einheit Muskelaufbau mit Hanteln im Fitnessraum. Außerdem stehen bei Mario und Bruno oft auch Intervalltraining, Einheiten mit anderen Jugendlichen in der Turnhalle, spezieller Adipositas-Sport sowie Schwimmen oder Wandern auf dem Programm. Nur am Wochenende haben sie keine Therapie. Stattdessen stehen Bewegung und Spaß mit den anderen Jugendlichen aus der Wohngruppe an erster Stelle.

Fortschritt und Motivation in der Therapie

Der Therapieplan für Mario und Bruno sieht ein straffes Programm vor, bestätigt Sporttherapeut Daniel Strobel. Hinterher aber könnten sie stolz sein, auf das, was sie geschafft haben. Strobel lobt die Jugendlichen: Beide machen motiviert mit und erste Fortschritte sind bereits gut erkennbar.

Wichtig sei jedoch, dass sie diese Motivation auch nach der Reha mit nach Hause nehmen und dort nicht wieder in alte Muster verfallen. "Die Jugendlichen müssen verstanden haben, warum sie hier sind. Die Bewegung, die Ernährung und die Einstellungen müssen weiter passen, damit sie es schaffen, langfristig ihr Gewicht zu reduzieren", sagt der Sporttherapeut.

20 Prozent aller Jugendlichen sind übergewichtig - schon vor der Pandemie

Adipositas bei Jugendlichen gebe es natürlich nicht erst seit der Corona-Pandemie. Schon vorher sind laut Dr. Markus, Koch, Chefarzt der KJF Alpenklinik Santa Maria, etwa 20 Prozent der 12 bis 17-Jährigen übergewichtig gewesen. Ihm bereitet vor allem der schnelle Anstieg der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen große Sorge: "Allein im letzten Jahr hat Adipositas so viel zugenommen, wie in den 15 Jahren davor", sagt er. Den Eltern der Betroffenen macht er aber keinen Vorwurf. Alle hätten mit der unbekannten Pandemie-Situation zu kämpfen gehabt. Außerdem müssen junge Leute irgendwann selbst lernen, wie sie sich zum Beispiel gut ernähren können, so der Chefarzt. Er fordert betroffene Familien auf, jetzt zu handeln und das Übergewicht anzugehen: "Wir können nicht warten bis die Pandemie abgeklungen ist. Wir müssen lernen trotz Pandemie mit unseren Problemen umzugehen."

Einkaufstraining und Lebensmittelkunde

Damit Mario und Bruno künftig wissen, was sie ihren Körpern mit ungesunden Lebensmitteln antun, stehen auf ihrem Therapieplan neben Sport auch Einkaufstraining und Lebensmittelkunde.

Mit Hilfe der Nährwerttabelle auf der Verpackung der Lebensmittel rechnen sie zum Beispiel aus, wie viel Zucker bzw. Fett in ihren Lieblingschips bzw. Gummibärchen steckt. Mario muss deshalb 19 Stück Würfelzucker in eine leere Gummibärchen-Tüte zählen.

Kochen ist für viele junge Menschen "Neuland"

Außerdem wird gekocht: Ernährungsberaterin Angela Kerl zeigt den Jugendlichen, wie sie schnell und einfach, schmackhaftes Essen zubereiten können. Oft muss sie dabei ganz von vorne anfangen. Denn für den 16-jährigen Bruno zum Beispiel ist kochen so gut wie Neuland: "Mehr als eine Pizza in den Ofen zu schieben, habe noch nicht wirklich gemacht", räumt er ein.

Trotzdem sind die Zutaten für den griechischen Salat und die Süßkartoffel-Karotten-Suppe schnell geschnippelt und zubereitet. Den Jugendlichen schmeckt das selbst gekochte Essen, und, so sagen sie, Spaß gemacht hat ihnen die Koch-Einheit auch.

Auch Schneeschuhwandern steht auf dem Programm

Bevor die beiden ihr Essen allerdings den anderen aus der Reha-Wohngruppe servieren dürfen, müssen sie noch raus an die frische Allgäuer Bergluft: Es geht zum Schneeschuhwandern - wieder eine ganz neue, ziemlich anstrengende, aber schöne Erfahrung für die beiden Jugendlichen aus Stuttgart.