12.03.2019, 07:42 Uhr

Dichtes Schneetreiben: Schwere Verkehrsunfälle in Niederbayern

Starker Schneefall hat am Montagabend zu mehreren Verkehrsunfällen in Niederbayern geführt. In Passau rammte ein 76-jähriger Mann einen Ampelmasten, in Jandelsbrunn kam ein 84-Jähriger ums Leben, nachdem er sich mit seinem Wagen übergeschlagen hatte.