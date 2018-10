10.10.2018, 10:14 Uhr

Dichter Nebel sorgt für Probleme beim Eishockey

Dichter Nebel sorgt bei Eishallen im Herbst immer wieder für Probleme. In Passau war es so schlimm, dass das Spiel am Ende ganz abgesagt werden musste. Das sorgte für verärgerte Spieler und saure Fans - eine Lösung wäre jedoch zum Greifen nah.