Dicht gedrängt am Marienplatz: Scharfe Kritik an Corona-Demo

Demos auch in Nürnberg und anderen Städten Bayerns

Auch in Nürnberg fanden am Samstag mehrere Versammlungen statt. Vor der Lorenzkirche waren demnach am Nachmittag bis zu 2.000 Menschen, die gegen die Corona-Beschränkungen protestierten. Mit dabei waren auch Impfgegner, außerdem versuchten Mitglieder der rechten Szene, die Demo zu unterwandern.

Auch in anderen Städten in Bayern gab es Proteste: In Augsburg versammelten sich laut Polizei rund 500 Menschen vor dem Rathaus, in Kempten waren rund 300 Demonstranten unterwegs. Auch in Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt, Weiden und anderen Städten gab es zumeist kleinere Kundgebungen.