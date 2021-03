"Dicht & ergreifend" schenken Klinikum Passau 40.000 Euro

Die Mundart-Rapper "dicht & ergreifend" haben den Pflegerinnen und Pflegern am Klinikum Passau heute 40.000 Euro übergeben und als Dankeschön auch vier Lieder gespielt. Die Belegschaft zeigte sich begeistert. "Was für eine Abwechslung", "eine erfüllende Pause", "ein Lichtblick, dass es nach vorne geht", hieß es von allen Seiten. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genossen die musikalische Spendenübergabe vor dem Klinikum. Sie bekamen Meterstäbe, um den Abstand nachzumessen; jeder wippte, klatschte und jubelte auf seinem Platz hinter FFP2-Maske. Auch für die Hip-Hopper waren es besondere 15 Minuten: Es war ihr erster Auftritt vor Publikum seit anderthalb Jahren.

Arbeit des Pflegepersonals wertschätzen

Mit der 40.000-Euro-Spende wollen die Musiker die Arbeit des Pflegepersonals wertschätzen. "Wir sagen danke zu Leuten, die einen Beruf machen, der aktuell noch viel härter ist als sonst schon. Wir wollen nicht nur was in die Kultur reinbuttern, sondern auch in die Pflege", sagte Musiker Fabian Frischmann. Das Geld stammt aus dem Ticketverkauf für Konzerte, die dann stattfinden sollen, wenn es die Pandemie erlaubt. Auf diesem Weg hatte "dicht & ergreifend" im Dezember binnen weniger Minuten 120.000 Euro eingenommen.