18.09.2018, 15:04 Uhr

Dicht & Ergreifend: Bayern braucht mehr Spätis

Die niederbayerischen Mundart-Rapper wohnen zwar in Berlin, treten aber natürlich am liebsten in ihrer Heimat Bayern auf - wären da nicht die unbefriedigten nächtlichen Bedürfnisse. Dicht & Ergreifend bei #MeinWunschAnBayern.