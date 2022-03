Diakonieverein und Kindergarten in Wassertrüdingen gerettet

Es war ein etwas skurriler Fall: Im März 2021 ist vor dem Verwaltungsgericht Ansbach ein Streit um eine Förderung verhandelt worden. Der Träger, die Diakonie Wassertrüdingen, sollte 1,8 Millionen Euro an die Regierung von Mittelfranken zahlen. Denn die Behinderten-Schule "Zum Guten Hirten" wird nach 30 Jahren Betrieb nur noch als Kindertagesstätte genutzt. Eine Menge Geld für den Diakonieverein.

Öffentlich, aber nicht sonderpädagogisch

Das Gericht gab im vergangenen Sommer der Regierung von Mittelfranken überraschend Recht. Der Grund: Die 100-prozentige Förderung war für eine Schule für behinderte Kinder, also Sonderpädagogik. Die verschiedenen Kindergartengruppen, die jetzt darin untergebracht sind, entsprächen aber keiner sonderpädagogischen Nutzung.

Diakonie wollte weniger zahlen

Dass eine Nutzungsänderung vorliegt, leuchtete der Diakonie Wassertrüdingen ein. Nach rund 35 Jahren Nutzung wollte der kleine Verein aber nicht die volle Summe von 1,8 Millionen Euro für das Schulhaus begleichen. Doch der Vorschlag, nur wenige hunderttausend Euro zu zahlen, scheiterte vor dem Verwaltungsgericht. Dekan Herrmann Rummel versteht die Entscheidung nicht.

Schule wurde nicht freiwillig geschlossen

Rückblick: In den 1970ern wurde die Schule wegen eines neuen Beschulungsgesetzes benötigt. Mehrfach schwerstbehinderte Kinder aus einem Heim in Wassertrüdingen benötigten die Schule, weshalb sie mit 100-prozentiger Förderung von der Regierung von Mittelfranken errichtet wurde. Im Jahr 2017 wurde die Schule "Zum Guten Hirten" dann geschlossen, weil die Schülerzahlen stark gesunken war. Zu Hochzeiten wurden hier 70 bis 80 Schüler unterrichtet, am Ende nur noch elf. Die Regierung entzog der Schule wegen der geringen Schülerzahlen also die sonderpädagogische Nutzung.