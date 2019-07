Diakonien Neuendettelsau und Schwäbisch Hall fusionieren

Der Hauptgrund für die Fusion ist eine Stärkung des Krankenhaussektors. Die Krankenhäuser in beiden Diakonien seien zu klein, um auf dem umkämpften Markt langfristig profitabel bleiben zu können, sagte der Diakoneo-Pressesprecher Thomas Schaller.

"Diakoneo"-Krankenhäuser in Franken und Schwäbisch Hall

Das neue Unternehmen "Diakoneo" betreibt künftig Krankenhäuser in Nürnberg, Schwabach, Neuendettelsau, Ansbach und Schwäbisch Hall. Daneben gibt es Werkstätten und Wohnangebote für Menschen mit Behinderung, Kitas und Altenpflegeheime unter dem Dach des neuen Diakonie-Unternehmens.

Für die Mitarbeiter beider Diakonien soll sich nichts ändern. Es werde keine Entlassungen und keine Zwangsversetzungen geben, hieß es in Neuendettelsau. „Diakoneo“ hat einen Jahresumsatz von 600 Millionen Euro und mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Fusion wird gefeiert

Die Fusion wird in Neuendettelsau am Montag früh um 8 Uhr 15 mit einer gemeinsamen Morgenandacht gefeiert. Am Abend um 19 Uhr ist dann der frühere DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann für einen Vortrag zu Gast. In Schwäbisch Hall findet für die Mitarbeiter zwischen 11 Uhr 30 und 17 Uhr eine before-and-after-work-party statt.