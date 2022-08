Artikel mit Audio-Inhalten

Diakonie warnt: Energiepreise gefährden soziale Einrichtungen

Für soziale Träger spitzt sich die Energiekrise zu. Die Situation in Bayern sei "existenzgefährdend", so Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner. In Naila im Kreis Hof müsse der Wohlfahrtsverband beispielsweise bis zu siebenmal höhere Preise zahlen.