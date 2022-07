Diakonie Schweinfurt kündigt 40 Pflegeverträge

Die Zustände während der Corona-Pandemie haben das Problem in der Pflege gnadenlos aufgedeckt. An allen Ecken und Enden fehlt das Personal. Wegen widriger Arbeitsbedingungen und fehlender Wertschätzung geben viele auf und wechseln den Job. Der Druck auf die verbleibenden Mitarbeitenden steigt mit jedem Weggang. Für Sozialstationen ist dabei der letzte Ausweg: Laufende Verträge mit Pflegebedürftigen kündigen. Dazu sah sich nun die Sozialstation der Diakonie in Schweinfurt Stadt gezwungen.

Grund für die Kündigungen: Personalmangel

Vor eineinhalb Wochen musste die Diakonie 40 Verträge in der ambulanten Pflege kündigen – etwa die Hälfte der laufenden Verträge. Der Grund: Personalmangel, erklärt der Vorstand des Diakonischen Werks Schweinfurt, Carsten Bräumer.

"Es war so, dass durch die Belastung der Pandemiezeit, durch Langzeiterkrankung, durch die dann immer stärker steigende Belastung der verbleibenden Mitarbeitenden, viele auch langzeiterkrankt sind. Da kamen persönliche Schicksalsschläge dazu und mit jeder Person, die ausfällt, ist der Druck gestiegen."

Dem Vorstand sei der Schritt nicht leicht gefallen. Er spricht von einer fachlichen und inhaltlichen Niederlage: "Das schlimmste, das passieren kann!".

Mitarbeitende sollen wieder zu Kräften kommen

In die Entscheidung sei das ganze Team mit einbezogen gewesen. Jetzt hofft er, dass seine Mitarbeitenden wieder zu Kräften und zur Ruhe kommen. Ihnen möchte er gesundes Arbeiten ermöglichen.

Edgar Schlund aus dem unterfränkischen Oberschwarzach bekam am 16. Juli den Anruf mit der Kündigung. Er arbeitet seit 25 Jahren als Berufsbetreuer. Das Ehepaar, das er betreut, ist dringend auf ambulante Pflege angewiesen. Innerhalb so kurzer Zeit Ersatz zu finden, ist selbst für ihn kaum möglich.

Erfolglose Suche nach ambulanten Pflegeplätzen

Bei der Suche ist er auf sich allein gestellt, erzählt er. Edgar Schlund habe stundenlang herumtelefoniert. Er habe mit seiner Betreuungsstelle gesprochen, mit dem Gericht, der Pflegekasse, dem Hausarzt – alles ohne Erfolg.

Die Sozialstation der Diakonie habe zwar versucht, bei prekären Fällen Kurzzeitpflege in ihren Pflegeeinrichtungen anzubieten, aber es gibt kaum Anbieter, die noch freie Plätze zur Verfügung haben.

Wirtschaftsinstitut: Versorgungslücke im Pflegebereich bis 2035 bei 500.000 Fachkräften

Der Pflegekräftemangel ist ein bundesweites Phänomen: Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln könnte sich in Deutschland die Versorgungslücke im Pflegebereich bis 2035 auf insgesamt knapp 500.000 Fachkräfte vergrößern.

Auch die Caritas in Schweinfurt sucht Personal. Deshalb gibt es auch dort keine freien Plätze für Pflegebedürftige. Trotzdem hätten sie gerne früher von den Kündigungen erfahren – um zu helfen. Das erzählt Lea Ziegler, stellvertretende Pflegedienstleitung der Caritas Sozialstation St. Elisabeth in Schweinfurt. Sie hätten womöglich Mitarbeitende für kurze Zeit ausleihen und so Kunden übernehmen können.

"Riesige Versorgungslücken"

Bereits vor einem Jahr musste die Diakonie Schweinfurt mehr als 40 Verträge kündigen. Auch hier sei Personalmangel ursächlich gewesen. Laut Carsten Bräumer werde seit Jahren nichts Sinnvolles getan, um Pflegekräfte zu gewinnen und den Pflegeberuf aufzuwerten: "Dieser Beruf wird seit vielen Jahren kaputtgeredet." Er sehe riesige Versorgungslücken auf uns zukommen, wenn sich das Pflege-System nicht ändert.

Berufsbetreuer Edgar Schlund bleiben jetzt nur noch drei Tage für die Suche nach ambulanter Pflege für das Ehepaar: "Der Worst-Case wäre, dass beide hilflos in der Wohnung verwahrlosen."