Diakonie schließt Kissinger Sozialdienst

"Alle unsere 57 Patienten haben neue Pflegedienste gefunden", sagte die zuständige Bereichsleiterin bei der Diakonie Schweinfurt Tanja Back dem Bayerischen Rundfunk. Was die Mitarbeiter betrifft, so hätte sich die Hälfte der Angestellten entschieden, in andere Abteilungen der Diakonie zu wechseln. Die andere Hälfte würde bei den insgesamt sieben weiteren ambulanten Pflegediensten in der Kurstadt beschäftigt. Auf der Straße sitze also niemand, betont die Diakonie.

Personalmangel führt zur Schließung

Grund der Schließung sei vor allem der Personal-Mangel in der Pflege. "Weil zwei Mitarbeiterinnen in Rente gehen und wir die Stellen nicht neu besetzen konnten, können wir nicht mehr garantieren, den verbindlichen Versorgungsvertrag mit den Kassen zu erfüllen", begründet die Bereichsleiterin die Schließung. Diakonie-Vorstand Jochen Kessler-Rosa ergänzte, dass es schwierig sei, den Dienstplan so zu besetzen, dass alle Patienten versorgt werden könnten, die frühmorgens besucht werden wollen. Dies sei aber ein generelles Problem in der Pflege, so Kessler-Rosa weiter. Viele würden die Dienstzeiten in Pflegeheimen abschrecken, wo auch nachts und an den Wochenenden gearbeitet werden müsse.