Diakonie-Sammlung für Menschen ohne Wohnung gestartet

Bis kommenden Montag wird bei den Haus-, Straßen- und Kirchen-Sammlungen vor allem um Spenden für die Wohnungslosenhilfe gebeten. Beim bayernweiten Festgottesdienst in der Hofer Michaeliskirche zur Eröffnung der Diakonie-Herbstsammlung sagte Diakonie-Präsident Michael Bammessel am Sonntag wörtlich: "Uns muss immer klar sein: Das könnten auch wir sein, die da auf der Parkbank sitzen.“ Trotz vielfältiger Hilfsangebote des Sozialstaats dürfte man diese Hilfe aber nicht einfach nur an die professionellen Helfer und Helferinnen delegieren.

Der Graben zwischen arm und reich wird immer größer

Bei der Diakonie in Bayern gibt es nach eigenen Angaben knapp 100 Angebote für Menschen, die vom Verlust der Wohnung bedroht oder betroffen sind. Dazu zählen neben Fachstellen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit und den Wärmestuben auch Kurzzeit-Übernachtungsmöglichkeiten sowie Wohnheime mit knapp 1.000 Plätzen.

Herbstsammlung seit über 60 Jahren

Mit den Spenden für die Herbstsammlung der Diakonie in Bayern werden die Angebote für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind, sowie alle anderen Angebote der Diakonie in Bayern unterstützt. Die traditionelle Herbstsammlung der Diakonie Bayern findet seit über sechzig Jahren statt. 30 Prozent der Spenden werden vom Diakonischen Werk Bayern für die Projektförderung in ganz Bayern eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.