Diakonie Neuendettelsau verkauft Schloss Himmelkron

Mittelfristig sollen neue Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung gebaut werden

Ziel ist es, die 154 Wohnplätze im Schloss innerhalb der kommenden Jahre komplett zu räumen. Stattdessen werden sieben neue Häuser an verschiedenen Standorten in Oberfranken gebraucht, in denen jeweils 24 Menschen leben. Wann das Projekt abgeschlossen sein wird, hängt in erster Linie davon ab, wie schnell die dafür notwendigen staatlichen Zuschüsse fließen, heißt es.