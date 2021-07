Diakoneo: Rund zwei Millionen Euro Sonderzahlung an Mitarbeiter

Die Diakoneo mit Sitz im mittelfränkischen Neuendettelsau hat das Corona-Krisenjahr 2020 gut überstanden. Die 650 Millionen Euro Jahresumsatz seien aber nur möglich gewesen, da es staatliche Unterstützungsprogramme gegeben habe, so der Kaufmännische Vorstand der Diakoneo, Dietmar Motzer, beim Jahrespressegespräch.

Mehrere Millionen Euro staatliche Unterstützung

Er sprach von einer Summer von mehreren Millionen Euro an staatlicher Hilfe, die es gegeben habe. Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender von Diakoneo, lobte auch den großen Einsatz der Mitarbeitenden. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Durch das überaus große Engagement unserer Mitarbeitenden war es möglich, den Betrieb so aufrechtzuerhalten." Ein weiterer Vorteil sei gewesen, dass der Verbund von Diakoneo aus verschiedenen Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen weitergeholfen habe, so Hartmann. Wenn zum Beispiel in einem Seniorenheim Personal aufgrund einer Corona-Infektion nicht weiterarbeiten durfte, konnte aus anderen Einrichtungen Personal dort eingesetzt werden.

250 Euro Sonderzahlungen an jeden Mitarbeiter ausgezahlt

Man habe dem Personal außerdem insgesamt rund 1,9 Millionen Euro als Sonderzahlung im Krisenjahr ausbezahlt, so der Vorstandsvorsitzende. Das seien 250 Euro pro Mitarbeitenden gewesen, die die Diakoneo selbst bezahlt habe. Auch in Zukunft will Diakoneo auf Wachstum setzen. So seien im Bereich "Gesundheit" Investitionen von mehreren Millionen Euro geplant. Allein der Neubau an der "Cnopfschen Kinderklinik" und "Klinik Hallerwiese" in Nürnberg kostet rund 90 Millionen Euro. Auch im Bereich der Pflegeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Handicap soll in Zukunft weiter investiert werden.

10.000 Menschen arbeiten bei Diakoneo

Diakoneo ist ein Zusammenschluss aus dem diakonischen Dienstleister "Diak" aus Schwäbisch Hall und der Diakonie Neuendettelsau. Mit über 10.000 Mitarbeitenden und 200 Einrichtungen in Bayern, Baden-Württemberg und Polen, ist es laut eigenen Angaben das größte diakonische Unternehmen, das seinen Sitz in Süddeutschland hat. Es ist unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Bildung und Wohnen aktiv. Am 1. Juli 2021 feierte Diakoneo zweijähriges Bestehen.