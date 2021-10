Diagnose Schulangst: Hilfe von der Sozialpädagogin

In der neunten Klasse war die Angst so schlimm, dass sie sich komplett geweigert habe in die Schule zu gehen und auch nicht mehr das Haus verlassen wollte, erzählt die 16-jährige Anna. Die Diagnose war damals Schulangst. Und diese Angst war so groß, dass Anna für zehn Wochen in eine Klinik musste. Inzwischen wirkt die Schülerin der elften Klasse nicht mehr ängstlich. Sie trifft sich regelmäßig mit der Sozialpädagogin Tanja Karbacher vom Verein "Iso-Innovative Sozialarbeit". Die Pädagogin hat Anna über ein Jahr mit ihrer Schulangst begleitet.

Schulverweigerer entwickeln große Angst

Der Verein Innovative Sozialarbeit hilft Schülern ihren Schulabschluss zu machen. Denn häufig entwickeln Schulverweigerer große Angst. Das habe vielfältige Ursachen, so die Pädagogin Karbacher.

Anna hatte zum Beispiel immer gute Noten, aber sehr hohen Ansprüche an sich. Schon in der Grundschule war sie häufig krank und ging mit ihrer Mutter wegen Bauchschmerzen oft zum Arzt. Am Gymnasium fühlte sie sich dann durch G8 immer mehr überfordert. Ihre Noten blieben gut. Und trotzdem wurde die Angst vor der Schule immer größer. "Es waren auch richtige Panikattacken dabei und Heulkrämpfe und da hat es sich dann gezeigt, dass es da ein tieferes Problem gibt", so Anna gegenüber dem BR.

Stationäre Therapie und Gespräche helfen

Anna will in der neunten Klasse dann gar nicht mehr in die Schule gehen. Ihre Eltern helfen ihr einen stationären Therapieplatz zu finden. Anna lernt mit der Zeit mit ihrer Angst umzugehen. Die Sozialpädagogin trifft sie auch im Anschluss an den Klinikaufenthalt einmal in der Woche. Die Schülerin lernt, ihre Gefühle zu erkennen, über sie zu sprechen und sie anzunehmen. Heute weiß Anna, dass es auch viel mit familiären Sachen zu tun hatte, die in der Vergangenheit passiert sind und über die nie geredet wurde. Das habe sie aufarbeiten müssen und auch diese hohen schulischen Erwartungen an sich selbst, habe sie runter schrauben müssen, so die 16-Jährige.

Über psychische Probleme offen reden

Anna weiß inzwischen, dass Schulangst bei ihr nur die Spitze des Eisbergs war. Darunter gab es viele verdrängte Gefühle und Ängste. Mit Hilfe der Sozialpädagogin Karbacher schafft die 16-Jährige ihren Realschulabschluss mit sehr guten Noten. Nun ist sie auf der Fachoberschule, das Ziel Abitur fest im Blick. Anna wünscht sich, dass solche Probleme wie Schulangst oder generell psychische Probleme, viel mehr angesprochen werden und nicht mehr als ein Tabuthema dargestellt werden.

Auch wenn Anna heute noch manchmal mit der Angst zu kämpfen hat: sie weiß inzwischen, was ihr hilft und dass sie damit nicht alleine ist.