Diagnose Adipositas: Zu dick durch Corona

Wenn der 16-jährige Bruno vom Lockdown und den Einschränkungen durch Corona erzählt, wirkt er traurig: "Viel zu lachen habe ich in den letzten Monaten nicht gehabt“, sagt er. 50 Kilogramm hat der eigentlich sehr sportliche Teenager zugenommen. Die Waage zeigt inzwischen 118 Kilogramm.

Statt Schule: Bis um 13 Uhr im Bett und viel am Handy

Das Gewicht kommt nicht von ungefähr. Bruno beschreibt seinen Alltag so: "13 Uhr aufgestanden, wenn man keine Schule hat, fast nur PS4, fast nur Handy, viel nur am Liegen, fast nur am Essen, dann war’s wieder nachts. Und das immer und immer wieder. Wochenlang, monatelang. Ist natürlich sehr, sehr schlimm, aber man macht’s trotzdem so“, sagt er. Dem 13-jährigen Mario erging es ähnlich: Er wiegt inzwischen fast 100 Kilogramm. Die Diagnose für die beiden Jugendlichen: Adipositas permagna – extremes Übergewicht.

Studie zeigt, viele Kinder haben während Corona zugenommen

Dass sie mit diesem Problem nicht alleine sind, zeigt zum Beispiel eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Demnach habe fast jedes fünfte Kind im Alter von zehn bis zwölf Jahren in der Corona-Zeit an Gewicht zu genommen. Dr. Markus Koch, Chefarzt der Alpenklinik St. Maria in Oberjoch, spricht sogar von der "stillen Pandemie". Langsam, schleichend nähmen immer mehr Kinder und Jugendliche zu. Die Folgen von Übergewicht können gravierend sein: körperlich wie psychisch.

Durch Übergewicht drohen weitere Erkrankungen

Mario und Bruno zum Beispiel haben ein erhöhtes Risiko für weitere Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt, Diabetes mellitus oder Gallensteine. Der Weg zurück zu weniger Gewicht und damit auch zu einem gesünderen Leben bedeutet für sie harte Arbeit. In der Oberallgäuer Rehaklinik der Katholischen Jugendfürsorge bekommen sie Unterstützung von Ärzten, Psychologen und Pädagogen.

Vier Wochen lang leben die beiden Jungen gemeinsam mit anderen Jugendlichen in der Klinik. Sie haben einen straffen Therapieplan mit Sport, Lehreinheiten in der Küche, ganz normalem Schulunterricht und natürlich Freizeit.

Corona-Zeit: Herausforderung für die ganze Familie

Zuhause sind sie an Mario, was die Themen Gewicht und gesundes Essen betrifft, kaum mehr herangekommen, berichten seine Eltern bei einem Besuch in der Klinik. Das Familienleben sei durch Corona zur Herausforderung geworden. Marios Mutter ist voll berufstätig, sein Vater selbst gesundheitlich angeschlagen. Gemeinsame Spaziergänge oder die früher so beliebten Fahrradtouren habe der Teenager verweigert. Die Reha haben sie schließlich mit Hilfe des Kinderarztes organisiert.

Schon erste Kilos abgenommen

Die Wirkung der Reha auf die beiden Jugendlichen zeigt sich schon nach wenigen Tagen. Beide erzählen, sie hätten schon die ersten Kilos abgenommen und fühlten sich gut. "Also in dieser einen Woche habe ich so viel gelacht – vor allem am Tisch, beim Abendessen, beim Mittagessen, beim Sport und alles. Man ist natürlich viel glücklicher so“, so der 16-jährige Bruno. Bis kurz vor Weihnachten werden Mario und Bruno noch in der Klinik sein.