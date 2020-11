Diät-Sprechstunde: Abspecken für Hunde und Katzen

Petra Kölle fasst nun mit ihren beiden Händen durch das dicke Fell von Katze Lia. Sie streift von vorne nach hinten, tastet dann vorsichtig die Rippen ab. Besonders dieses Abtasten gibt schnell Aufschluss darüber, ob ein Tier zu viel Speck auf den Rippen hat oder nicht. „Bei einem idealgewichtigen Tier sollte man jede einzelne Rippe mit dem Finger gut fühlen, voneinander differenzieren können“, sagt Kölle.

Zum Schluss misst die Tierärztin noch den Hals-, Brust- und Bauchumfang. Mit den Werten kann sie den Grad der Übergewichtigkeit besser einordnen und anschließend auch die Fortschritte der Diät dokumentieren.

Übergewicht kommt oft schleichend

Tierärztin Petra Kölle ermutigt Besitzer, das Thema Übergewicht anzugehen. "Es geht manchmal sehr schleichend, wenn die Tiere dick werden. Es reicht schon, dass das Tier nur 10-20 Kalorien am Tag zu viel frisst“, sagt Kölle, „Und irgendwann merkt man dann: Ohje, jetzt ist es wirklich zu dick.“

Die Tierärztin weiß, dass Übergewicht bei Haustieren mit viel Fingerspitzengefühl angesprochen werden muss. Oft werde das Thema verharmlost oder verniedlicht, wie zum Beispiel beim Kater Garfield. Manche Besitzer reagierten sogar verärgert, wenn diese auf das Übergewicht ihrer Katzen oder Hunde angesprochen würden. Die langfristigen Konsequenzen von Übergewicht können jedoch verheerend sein: Herz-/ oder Gelenkprobleme, Asthma und im schlimmsten Fall eine verkürzte Lebenszeit.

Eine Diät ist im Fall von meiner Katze Lia unabdingbar. Sie wiegt deutlich zu viel und soll in den nächsten 39 Wochen langsam aber effektiv abspecken. In regelmäßigen Abständen wird dabei der Diäterfolg von Oberärztin Kölle kontrolliert. Denn am Ende soll Lia ein langes und vor allem gesundes Leben führen.