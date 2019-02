Diabolo-Projektil trifft Kater - Tier muss eingeschläfert werden

Einen Fall von Tierquälerei meldet die Polizei Sulzbach-Rosenberg. Laut einer Mitteilung wurde ein Kater in Iber, einem Ortsteil von Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach, vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen und dabei so schwer verletzt, dass er eingeschläfert werden musste.

Diabolo-Projektil im Körper

Nach Angaben der Polizei war der zwei Jahre alte Kater am Dienstagabend von einem Ausflug ins Freie heimgekehrt. Gegen 21 Uhr entdeckte die Besitzerin eine blutende Wunde auf der rechten Seite und brachte den Kater umgehend zu einer Tierärztin. Röntgenaufnahmen zeigten dann, dass das Tier mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden war und im Körper ein Diabolo-Projektil steckte. Das Problem: Das Geschoss befand sich an einer lebensbedrohlichen Stelle. Da aus tierärztlicher Sicht wenig Chancen auf eine Heilung bestand, so die Polizei, "musste das Tier aus ethischen Gründen von seinem Leiden erlöst", also eingeschläfert werden.

Anwohnerbefragung geplant

Bislang wurden der Polizei keine weiteren oder vergleichbaren Vorfälle gemeldet. Die Beamten ermitteln wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und wollen nun Nachbarn und Bewohner aus der Umgebung befragen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion in Sulzbach-Rosenberg melden.