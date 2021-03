Waldkraiburg: Wie die Anschlagsopfer bis heute leiden

Die Straßenlaterne vor dem Wohnblock könnte ein Kunstwerk sein. Ihr Glas tropft in fließender Bewegung nach unten. Aber es ist keine Kunst, es ist mehr ein Mahnmal. Das Feuer an dem mehrstöckigen Gebäude vor gut zehn Monaten war so groß und heiß, dass die Laterne geschmolzen ist. Gleich daneben geht es in eine Passage mit ein paar Läden. Unter der Decke hängt immer noch schwarzer Ruß.