Urteil im Deggendorfer Beil-Prozess: Unterbringung

Im so genannten "Beil-Prozess" vor dem Landgericht Deggendorf wurde gegen den Angeklagten die weitere Unterbringung in einer Psychiatrieklinik angeordnet. Das Gericht erklärte in seinem Urteilsspruch, der Angeklagte habe den versuchten Mord rechtswidrig verwirklicht. Da er aber möglicherweise bei der Ausübung schuldunfähig gewesen sei, wurde die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrieabteilung angeordnet.

Anklage wegen versuchten Mordes

Der Fall hatte im vergangenen Jahr für bundesweite Schlagzeilen gesorgt, weil der Psychiatriepatient bei einer Einkaufsfahrt mit einem Beil auf seinen Pfleger eingeschlagen hatte. Er wurde wegen versuchten Mordes angeklagt.

Geständnis zum Prozessauftakt

Der 30-jährige Psychiatriepatient hatte zum Prozessauftakt Anfang Mai gestanden, dass er einen Pfleger bei einem Freigang habe töten wollen. Er hatte sich bei einem Freigang vom Bezirkskrankenhaus Mainkofen laut Anklage in einem Verbrauchermarkt in Plattling ein Beil gekauft und damit auf dem Parkplatz von hinten auf den wartenden Pfleger eingeschlagen. Der Pfleger erlitt schwere Kopfverletzungen und hat die Attacke schwer verletzt überlebt.

Eklat im Gerichtssaal

Zum Prozessauftakt Anfang Mai hatte der Mann während der Verhandlung im Gerichtsaal einen Stuhl in Richtung der Richter geschleudert. Verletzt wurde dabei niemand, die Holzwand im Rücken der Richter hat eine tiefe Kerbe bekommen.