Prozess in Nürnberg: Hammer gegen U-Bahn geschleudert

Unvermittelt soll der 47-Jährige im vergangenen September in der Nürnberger U-Bahn Haltestelle Rathenauplatz mit einem Hammer das Fenster eines Zuges durchschlagen haben. Dabei wurde ein Jugendlicher leicht verletzt, eine Frau verfehlte das Geschoss nur knapp, weitere Fahrgäste standen unter Schock. Der Mann flüchtete zunächst, konnte einige Tage später aber festgenommen werden. Nun muss sich der Mann vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten.

Gefrustet und unter Alkohol in der U-Bahn unterwegs

Den Ermittlungen zufolge stand der Mann zur Tatzeit, am 20. September vergangenen Jahres, unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss. Der geschiedene Hausmeister soll vor der Tat noch Kontakt zu seiner Ex-Frau, seiner Ex-Freundin und seiner Schwester gesucht haben, wurde aber von allen drei Frauen abgewiesen. So sei er zunächst erheblich frustriert und aggressiv ziellos mit der Nürnberger U-Bahn umhergefahren.

Unvermittelt: Hammer gegen stehende U-Bahn geworfen

Am Rathenauplatz angekommen, soll er dann vom Bahnsteig aus einen knapp 400 Gramm schweren Hammer aus seiner Tasche gezogen und völlig grundlos gegen die Scheibe einer dort stehenden U-Bahn geschleudert haben. Durch die umherfliegenden Glassplitter zog sich ein Fahrgast leichte Verletzungen am Daumen und am Ohrläppchen zu. Zudem soll der Hammer nur knapp am Kopf einer in der U-Bahn sitzenden Frau vorbeigeflogen sein.

Wegen versuchten Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft sieht in der Handlung einen Mordversuch. Der Beschuldigte habe zumindest billigend in Kauf genommen, dass Menschen durch den Hammerwurf hätten getötet werden können. Zudem seien die Zuginsassen arg- und somit auch wehrlos gewesen, weil sie sich keiner Gefahr ausgesetzt sahen.

Für den Prozess sind insgesamt zehn Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 26. Juli erwartet.