Lichtkunst am Regensburger Haidplatz

Lichtkunst sorgt derzeit in der abendlichen Regensburger Altstadt für Abwechslung. Seit dieser Woche projizieren Pascal Genzel und Marius Reck alias "Die Bildmaschine" eine Illumination an das Thon-Dittmer-Palais am Haidplatz. Der Clou: Passanten können sich einbringen und das Kunstprojekt aktiv beeinflussen.

Illumination reagiert auf Bewegungen

Wer in Interaktion treten möchte, stellt sich auf einen Lichtkegel in der Mitte des Haidplatzes und bewegt Arme, Beine oder den ganzen Körper. Es wird sofort sichtbar, wie daraufhin Weihnachtskugeln, Zuckerstangen und allerlei Objekte links und rechts an der Palais-Fassade reagieren. Zu sehen ist die Illumination jeweils von 16 bis 22 Uhr.