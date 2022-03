Frauen verdienen in der Oberpfalz 20 Prozent weniger

In der Oberpfalz verdienen Frauen quer durch alle Branchen rund ein Fünftel weniger als ihre männlichen Kollegen. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) anlässlich des Internationalen Frauentages ausgewertet hat.

Demnach haben beispielsweise Frauen in einer Vollzeitstelle im Landkreis Schwandorf ein mittleres Bruttoeinkommen von rund 2.700 Euro. Die Männer in diesem Landkreis verdienen der Statistik zufolge im Mittel aber fast 3.400 Euro, das sind gut 19 Prozent mehr.

Noch etwas größer ist die Lücke laut NGG in der Stadt Regensburg. Hier liegt das durchschnittliche Vollzeiteinkommen einer berufstätigen Frau mit fast 3.500 Euro zwar deutlich höher als in den ländlichen Regionen. Männer verdienen hier aber sogar 21 Prozent mehr als ihre Kolleginnen.

Benachteiligung hat viele Gründe

Die Gründe für die massiven Einkommensunterschiede sind nach Ansicht von NGG-Regionalgeschäftsführer Rainer Reißfelder vielfältig. So seien weiterhin viel mehr Männer als Frauen in Führungspositionen. Außerdem gelte in vielen Branchen und Betrieben keine Tarifbindung. Laut NGG ist das beispielsweise auch in der Gastronomie der Fall. NGG-Geschäftsführer Reißfelder schätzt, dass in gut der Hälfte aller Gastro-Betriebe in der Oberpfalz keine Tariflöhne gezahlt werden – meist zum Nachteil der weiblichen Beschäftigten.

Lieber im Minijob

Eine andere Ursache für seien steuerliche Nachteile. So drohten vielen Frauen wegen des Ehegattensplittings so hohe Abzüge, dass sie lieber in einem Minijob arbeiten würden, als sich um ihr berufliches Fortkommen zu kümmern. Laut NGG steuert bundesweit nur in einem Achtel aller Haushalte die Frau das Haupteinkommen bei.

Mehr Frauen mit Hochschulreife

Fortschritte gibt es der Gewerkschaft aber bei der Qualifizierung der Frauen. Nach den aktuellsten Zahlen haben mittlerweile 40 Prozent aller Frauen in Deutschland die Hochschulreife. Damit haben sie erstmals die Männer überholt, bei denen haben nur 39 Prozent ein Abitur.