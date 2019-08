Wer sein Fahrrad am Bahnhof abstellen möchte, hat es schwer. An den großen Bahnhöfen wie zum Beispiel in Regensburg oder Passau stehen bereits Hunderte Fahrräder dicht an dicht. Viel Platz gibt es nicht mehr. Das Problem ist bekannt. Auch der Städte- und Gemeindebund hat sich bereits darüber Gedanken gemacht. Beide Städte sind deshalb dabei, neue Stellplätze zu schaffen, heißt es auf BR-Anfrage.

Neue Abstellmöglichkeiten in Passau

In Passau gibt es eine Abstellanlage, in der rund 100 Räder sicher und trocken untergebracht werden können. Die übrigen Fahrradständer rund um den Bahnhof stehen im Freien. Sie sind zwar alle voll, bieten aber keinen ausreichenden Stand- und Diebstahlschutz. Das weiß auch die Stadt: Sie will noch bis Ende des Jahres gegenüber des Bahnhofes entsprechende Abstellmöglichkeiten schaffen. Sichere Plätze für E-Bikes und Lastenräder sind noch nicht angedacht, aber auch hier laufen laut Stadt Gespräche mit der Deutschen Bahn. Sind die Pläne konkret, will die Stadt den "bike+ride"-Fördertopf anzapfen. Das Bundesumweltministerium übernimmt mit dieser Initiative für den Bau von Radstellplätzen 40 Prozent der Kosten. So sollen bis 2022 bundesweit bis zu 100.000 neue Fahrradstellplätze entstehen.

E-Bikes in Regensburg

In Regensburg gibt es rund ums Bahnhofgelände knapp 1.000 überdachte Abstellplätze für Räder. Für wertvolle E-Bikes kommen einfache Vorderradständer aber eher nicht in Frage. Die Stadt will daher den Bau des neuen Busbahnhofs nutzen, um dort eine Radstation aufzubauen. Sie soll Flächen für Lastenräder, Schließfächer für Helme, Regenkleidung und Taschen beinhalten. Bis Ende des Jahres soll ein Konzept vorliegen.

Städte kennen das Problem

Dass das Fahrrad immer wichtiger wird, bestätigen beide Stadtverwaltungen. Im Passauer Stadtgebiet wurden in den vergangenen neun Jahren 500 Stellplätze geschaffen. In Regensburg in den vergangenen drei Jahren um die 500.