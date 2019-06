Bayerisches Kabinett berät über Energie-Versorgung

Versorgungssicherheit, Stromnetze und Photovoltaik - über diese drei Aspekte der Energiepolitik will das bayerische Kabinett in seiner Sitzung am heutigen Dienstag beraten. Um die Stromversorgung zu gewährleisten, braucht es laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern zusätzliche Gaskraftwerke.

Die bayerischen Ministerinnen und Minister sprechen auch darüber, wie es beim Ausbau der Stromleitungen von Nord- nach Süddeutschland weitergehen soll. Besonders im Norden Bayerns gibt es teils heftigen Widerstand gegen die Trassen-Pläne des Netzbetreibers Tennet.

Bald mehr Photovoltaik auf Äckern?

Generell haben CSU und Freie Wähler im Koalitionsvertrag vereinbart, möglichst viel Energie in Bayern zu produzieren. Deshalb will das Kabinett heute auch über den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen im Freistaat beraten. Im April hatte Wirtschaftsminister Aiwanger angekündigt, die bestehende Begrenzung für diese Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen zu lockern.

Auch die energetische Sanierung von Gebäuden gehört zur bayerischen Energiepolitik. Hier fordert die Staatsregierung seit langem vom Bund, dass Immobilienbesitzer Kosten für die Wärmedämmung von der Steuer absetzen dürfen. Das ist bisher auf Bundesebene aber immer an der Gegenfinanzierung gescheitert.