Ambergs Bauhaus-Glaskathedrale wird 50

Heute vor 50 Jahren wurde das zweite Bauwerk des Bauhaus-Architekten Walter Gropius in Bayern eröffnet: Die sogenannte "Glaskathedrale" in Amberg war ein Glaswerk im Unternehmen von Philip Rosenthal. Noch heute wird darin Trinkglas hergestellt, allerdings vollautomatisch. Die Kristallglasfabrik Amberg GmbH gehört zur Riedel-Gruppe.

Gropius starb vor der Fertigstellung

Gropius selbst erlebte die Eröffnung nicht mehr, er starb knapp ein Jahr vorher. Einmalig an dem Gebäude ist die nahezu automatische Belüftung der Glashütte. Durch große Rohre oder Türen gelangte unter den Arbeitsbühnen der Glasmacher frische Luft ins Gebäude und zog durch Klappen im First wieder ab. Damit war die Glashütte immer gut durchlüftet und die Glasmacher mussten nicht die große Hitze durch die Öfen aushalten.

Viel Tageslicht durch besondere Bauweise

Zudem gelangte durch das markante Dach und Glas-Innenhöfe viel Tageslicht in das Werk. Den Beinamen "Glaskathedrale" bekam das Gebäude von den Ambergern aufgrund des markanten Daches und Giebels. Gropius habe aber eher ein Zelt bauen wollen, sagt Richard Schelter, damals für die Werksplanung im Rosenthal-Unternehmen beschäftigt.

Zweigstelle des Amberger Stadtmuseums

Der Kümmersbrucker traf Gropius im Juni 1968 in Amberg. Die "Glaskathedrale" ist eines der letzten Industriebauwerke von Gropius und steht im Stadtteil Bergsteig in einer Senke. Seit einem Jahr beherbergt es eine Zweigstelle des Amberger Stadtmuseums. Hinein darf die Öffentlichkeit aber nur mit Führungen. Derzeit finden allerdings keine Führungen statt, aufgrund der Pandemie dürfen keine Besucher ins Gebäude.

Feierlichkeiten sind auf nächstes Jahr verschoben

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum mit Vorträgen, Aktionstagen oder auch Sonderführungen sind auf das kommende Jahr verschoben, so die Leiterin des Stadtmuseums Julia Riß. Zudem sei eine Sonderausstellung geplant mit dem Titel "Der Arbeit Paläste bauen" über die erste und die letzte Fabrik von Walter Gropius, nämlich das Fagus-Werk in Alfeld und die Glaskathedrale in Amberg. Das zweite Gropius-Bauwerk in Bayern ist eine Porzellanfabrik in Selb, die ebenfalls zum Rosenthal-Konzern gehörte.