DGB-Frauen: Rote Karte für Adidas-Werbekampagne

Die bayerischen DGB-Frauen verleihen anlässlich des heutigen Internationalen Frauentages an Adidas den sogenannten "Un-Gleichstellungspreis". Der Grund für diesen "Un"-Preis: Eine viel diskutierte Werbekampagne, in der der Sportartikelhersteller auf Plakaten mit 24 nackten Busenpaaren für Sport-BHs wirbt. Abgebildet werden nur die Oberkörper der Frauen unterschiedlicher Hautfarbe, mit ihren unterschiedlichen Brüsten.

DGB-Frauen kritisieren Sexismus in Adidas-Werbung

In der Begründung der Frauen-Organisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes heißt es: "Unter dem Deckmantel, für Sport-BHs zu einem von Vielfalt geprägten Verständnis des weiblichen Körpers beizutragen, stellt Adidas in einer aktuellen Werbekampagne großflächig Frauenbrüste außerhalb des 'Normbusens' zur Schau." Tatsächlich nutze Adidas mit der Plakat-Kampagne aber Sexismus als Mittel in der Werbung. "Um auf Diversität aufmerksam zu machen, braucht es keine nackten Brüste im öffentlichen Raum", kritisiert die stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern, Verena Di Pasquale.

Preis macht Verstöße gegen die Gleichstellung von Mann und Frau deutlich

Die DGB-Frauen verleihen den "Un-Gleichstellungspreis" seit 2016 für Aktionen, die sie als Verstöße gegen die Gleichstellung von Frauen und Männern einstufen. In der Vergangenheit ging die Auszeichnung, die eher einer Brandmarkung entspricht, beispielsweise an Nichtwähler und Protestwähler und Parteien, die ihre Wahllisten nicht mit Geschlechterquoten versehen.

Auch Bauunternehmen, die mit Pin-Up-Girls geworben haben, sind mit dem Preis schon belegt worden. Und auch die Bayerische Staatsregierung hat diesen Preis schon erhalten – für ihr Festhalten am vom DGB kritisierten Landesbetreuungsgeld.