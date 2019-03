DGB-Aktionen für mehr bezahlbaren Wohnraum

Im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche befragen DGB-Funktionäre in diesen Tagen Menschen auf der Straße und interviewen Politiker, Mieter sowie Vertreter von Wohnungsbaugesellschaften. Gestern (28.03.19) waren die Gewerkschafter in Fürth unterwegs, heute sind sie in Nürnberg und morgen in Erlangen.

"Bezahlbarer Wohnraum wird Luxusgut"

Mit den Aktionen will der DGB den Druck auf die politischen Entscheider erhöhen. Denn bezahlbares Wohnen sei auch in der Metropolregion Nürnberg eine Mangelware. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeute das immer häufiger, dass "bezahlbarer Wohnraum immer mehr zum Luxusgut" wird, sagt Stephan Doll, Geschäftsführer des DGB Region Mittelfranken. Ein massives Problem, das nicht länger aufgeschoben werden dürfe, so Doll.