16.06.2019, 08:08 Uhr

DFB-Pokal-Auslosung: Würzburg empfängt TSG Hoffenheim

Die Würzburger Kickers treffen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs zuhause auf die TSG Hoffenheim. Das hat die Auslosung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergeben, die am Samstag live in der ARD-Sportschau übertragen wurde.